İspanyol gazetesi as'ın haberine göre, iki ezeli rakip de ofansif orta saha oyuncusuyla yakından ilgilenen kulüpler arasında yer alıyor.

Habere göre, diğer üst düzey kulüplerle yaşanabilecek olası bir transfer yarışında belirleyici bir avantaj, Real ve Barca'nın Mora'nın menajeri Rafaela Pimenta ile çok iyi ilişkilere sahip olması olabilir. Her iki İspanyol ezeli rakibi için de 17 yaşındaki oyuncu, sahadaki sıra dışı kalitesinin yanı sıra, Meksika pazarındaki konumlarını daha da güçlendirmek açısından pazarlama yönüyle de ilgi çekici görülüyor.

Barca ve Real'in Mora ile ilgilenen tek büyük adresler olmadığı bir sır değil. Borussia Dortmund da daha önce üst düzey tekniğiyle öne çıkan oyuncuyla anılmıştı; İngiliz devleri Liverpool ve Manchester City de bunlar arasında yer alıyor.

Gilberto Mora, Meksika Milli Takımı'nda şimdiden parladı mı?

Mora, dünya genelindeki en büyük orta saha yeteneklerinden biri olarak görülüyor; Meksika 1. Ligi ekiplerinden Club Tijuana'da şimdiden kilit oyunculardan biri konumunda ve bu sezon şu ana kadar çıktığı yedi maçta beş gol attı. Mora cumartesi günü ise milli formayla bir kez daha dikkat çekti; Kolombiya ile oynanan hazırlık maçında etkileyici bir dribblingin ardından ilk milli takım golünü attı ve maçın 1-1'lik skorunu belirledi.

Getty Images

Meksika'nın son 16 turunda İngiltere'ye çok az farkla elendiği ev sahibi Dünya Kupası'nda da Mora, iyi performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yıldız, Meksika'nın turnuvadaki beş maçının üçünde ilk 11'de sahaya çıktı ve şu ana kadar ülkesi adına toplam 13 kez forma giydi.

Mora, Tijuana ile sözleşmesini Dünya Kupası'ndan kısa süre önce 2029'a kadar uzatmıştı. Ancak bunun arkasında kulübünün, çok yetenekli altyapı oyuncusunu gelecek transfer dönemlerinde mümkün olan en yüksek bonservis bedeliyle bir Avrupa devine satma hesabı olduğu kesin.