İspanyol futbolunun devleri Real Madrid ve Barcelona, çarşamba sabahı İspanya’nın orta kesiminde meydana gelen ölümlü yüksek hızlı tren çarpışmasının ardından aralarındaki büyük rekabeti bir kenara bırakarak dayanışma mesajları yayımladı. Toledo ilindeki Urda kasabası yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu en az 10 yolcu hayatını kaybetti.

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İspanyol devleri tren faciasının yasını tutuyor

Madrid’in güneyinde, başkenti Sevilla’ya bağlayan hatta sabah erken saatlerde meydana gelen facianın ardından El Clasico’nun iki kulübü de yakınlarını kaybeden ailelere ve yaralı yolculara destek mesajları iletti. Kazaya, 397 kişiyi taşıyan devlet işletmesi Renfe AVE treni ile 147 yolcunun bulunduğu özel işletmeye ait Iryo treni karıştı. Trenlerden birinin önünde duran diğer trenin arkasına çarpmasının ardından Iryo treninin iki vagonu şevden aşağı yuvarlandı.

Katalan kulübünden başsağlığı ve destek mesajı

İspanyol gazetesi El Mundo’ya göre çevre kasabalardan itfaiyeciler, üç ambulans helikopter ve iki mobil yoğun bakım ünitesiyle birlikte olay yerine sevk edildi. Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez-Almeida ise başkentten de acil müdahale ekiplerinin gönderildiğini X üzerinden doğruladı.

Yakındaki Urda’nın Belediye Başkanı Manuel Galan, kamu yayıncısı TVE’ye yaptığı açıklamada, sivil koruma yetkililerinin belediyeden hayatta kalanları barındırmak için yerel bir spor salonu hazırlamasını istediğini söyledi.

Faciaya ilişkin X üzerinden bir açıklama yapan Barcelona şu ifadeleri kullandı: “FC Barcelona, Los Yebenes ile Urda (Toledo) arasında meydana gelen ciddi tren kazasında hayatını kaybedenler için en derin taziyelerini sunar.

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“Kulüp, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve arkadaşlarına desteğini ve dayanışmasını iletirken tüm yaralılara acil şifalar diler.”

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Castilla-La Mancha bölgesel hükümetinin sözcüsü Esther Padilla, TVE’ye yaptığı açıklamada can kaybının “kesinlikle artacağı” uyarısında bulundu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise X üzerinden yaptığı açıklamada, İtalya’nın Madrid’deki konsolosluğunun olaydan etkilenen İtalyan vatandaşları olup olmadığını araştırdığını belirtti.

Kulübün resmî internet sitesinden başsağlığı mesajı paylaşan Real Madrid şu açıklamayı yaptı: “Real Madrid CF, Toledo ilinde meydana gelen trajik tren kazası nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü ifade eder.

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“Kulüp, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevdiklerine taziyelerini, yaralılara ve bu korkunç kazadan etkilenen herkese ise yakınlığını ve dayanışmasını iletir.

“Real Madrid, acil müdahale ekiplerine ve yardım çalışmalarında görev alan herkese tam desteğini iletir; bu büyük üzüntü anlarında kazadan etkilenen herkesin acısını paylaşır.”

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Yetkililer kazayla ilgili acil soruşturma başlattı

Demiryolu altyapı işletmecisi ADIF’in Madrid ile Endülüs arasındaki yüksek hızlı tren seferlerini durdurmasının ardından, El Pais’e göre Sivil Muhafızlar çarpışmanın nedenini belirlemek için afet konusunda uzman bir ekip görevlendirdi. Facia, Adamuz yakınlarında 45 kişinin hayatını kaybetmesinden yalnızca dokuz ay sonra yaşandı. O kaza, 2013’te 80 kişinin öldüğü kazadan bu yana İspanya’nın en ölümcül demiryolu kazasıydı. Bu hafta sonu İspanya’daki futbol statlarında anma etkinlikleri ve saygı duruşları düzenlenmesi bekleniyor.