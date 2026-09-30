Manchester City, mali kurallara yönelik ciddi ihlallerle ilgili suçlamalar dosyasında mahkum edilmesi durumunda ağır cezalara maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya ve iş Premier Lig'den küme düşmeye kadar varabilir.

"The Sun" gazetesi, kulübün ayrıca İngiltere Premier Lig'den küme düşme ya da ihraç edilme ihtimali nedeniyle oyuncularının toplu bir kaçışıyla da baş etmek zorunda kalabileceğini belirtti.

İngiltere Premier Lig, Manchester City kulübünün mali kurallarına yönelik ciddi ihlallerle ilgili suçlamaların tamamından ve soruşturmayla iş birliği yapmamayla ilgili suçlamaların çoğundan suçlu olduğunu doğruladı.

Lig, Manchester City'nin "sahte sözleşmeler" düzenlediği ve 2009 ile 2018 yılları arasında mali verilerini 900 milyon sterlinden fazla bir tutarda tahrif ettiği sonucuna vardı.

Şu ana kadar herhangi bir ceza belirlenmiş değil; zira Manchester City hâlâ itirazda bulunabilir. Ancak Premier Lig yetkilileri sekiz kez lig şampiyonu olan bu takıma azami cezaları uygularsa, bu durum önde gelen yıldızlarının ayrılmasına yol açabilir.

Manchester City, yıldızlarını elinde tutmak için kaybedilmiş bir mücadelenin içinde bulabilir kendini; her ne kadar oyuncuların şimdilik davaya sadık kaldığına inanılsa da.

"The Sun" gazetesi, Manchester City için olası en kötü senaryoda kulübün en önemli yıldızlarından bazılarının nerede son bulabileceğine göz attı.

Erling Haaland: Real Madrid ve Barcelona

Avrupa'daki her kulübün hücum hattına Erling Haaland'ın önderlik etmesini istediğine şüphe yok; işte bu yüzden hem Real Madrid'in hem de Barcelona'nın dev Norveçli oyuncuyu kadrosuna katma yarışında halihazırda harekete geçmiş olması şaşırtıcı değil.

"The Sun" gazetesi bu hafta daha önce, iki İspanyol devinin fırsat doğması halinde Haaland'ı kadrosuna katmaya istekli olduğunu aktarmıştı.

Haaland, City ile 205 maçta 169 gol attı; bu da Etihad Stadyumu'ndan ayrılmak istemesi halinde güçlü tekliflerden yoksun kalmayacağı anlamına gelen çarpıcı bir rekor.

Jeremy Doku: Arsenal

Arsenal'in Jeremy Doku'yu kadrosuna katmak için çalıştığına, hatta bu kanat oyuncusuna ilgi gösterdiğine dair herhangi bir işaret bulunmasa da, Emirates Stadyumu Belçikalı için tam yerinde bir adres olurdu.

Arsenal, yaz aylarında hem Gabriel Martinelli hem de Leandro Trossard'ı kaybetmesinin ardından yeni bir sol kanat oyuncusuna şiddetle ihtiyaç duyuyor ve Doku, Mikel Arteta'nın can attığı bir takviye olurdu.

Arsenal kulübünün, Manchester City oyuncuları Etihad Stadyumu'ndaki konumlarını yitirdiğinde onları kadrosuna katma konusunda bir geçmişi var.

Ancak Manchester City'nin karşı karşıya olduğu olası cezalar ve Arsenal'in Premier Lig şampiyonu konumu ile, Arteta sonunda Manchester City'den öne çıkan bir oyuncuyu en verimli döneminde kadrosuna katabilir.

Elliot Anderson: Barcelona, Real Madrid ve Manchester United

Manchester United, Elliot Anderson'ı bu yaz kadrosuna katmak istiyordu; ancak oyuncu 116 milyon sterlin karşılığında ezeli rakibine transfer oldu.

Herhangi bir ceza United'ın yeniden yarışa dönmesinin önünü açarsa, oyuncunun Manchester'ın kırmızı yarısı için devasa bir katkı olacağına şüphe yok.

Ancak İspanya'daki raporların, Anderson'ın hem Barcelona'nın hem de Real Madrid'in gözünü diktiği oyunculardan biri olduğunu iddia etmesinin ardından, United sert bir rekabetle karşılaşacak.





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Enzo Fernández: Barcelona ve Real Madrid

Anderson ve Haaland gibi, Enzo Fernández de Real Madrid ve Barcelona'nın takip ettiği bir diğer oyuncu.

Fernández, City'ye bu yaz 125 milyon sterlin gibi devasa bir bedele mal oldu; ancak Premier Lig City'ye muazzam cezalar uygularsa yalnızca 12 ay sonra ayrılabilir.

Real Madrid, yaz aylarında Fernández'i kadrosuna katmaya ilgi göstermişti ve Arjantinli de transfere istekliydi; dolayısıyla kapı açılırsa o görüşmeleri yeniden canlandırmak zor olmayacaktır.

Gianluigi Donnarumma: Bayern Münih, Chelsea ve Manchester United

Bayern Münih, bu sezon 41 yaşına girecek olan deneyimli kaleci Manuel Neuer'in yerine uzun vadeli bir halef aramaya devam ediyor.

Raporlar, bu boşluğu doldurmak için Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katmayı düşünen birçok takımdan birinin de Bayern Münih olduğunu gösteriyor.

Bu arada Manchester United, Donnarumma'yı City'ye transfer olmadan önce geçen yıl kadrosuna katmayı düşünmüştü.

Chelsea de İtalyan kaleciyi kadrosuna katmaya girişebilir; zira Emiliano Martínez'in gelişi, kaleci sorunlarına geçici bir çözüm gibi görünüyor.

Rayan Cherki: Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain

Rayan Cherki, geçen yaz Manchester City'ye transfer olmasından bu yana Avrupa'nın en heyecan verici oyuncularından biri haline geldi.

İspanyol basınına göre, becerikli oyun tarzı Real Madrid ve Barcelona'nın onu kadrosuna katma yarışına girmesinin nedenlerinden biri.

Ayrıca Fransız dev kulübü Paris Saint-Germain de, Cherki'nin Fransa Ligi'ndeki geçmiş deneyimi ve kulübün kadrosunu hücum yetenekleriyle donatma eğilimi göz önüne alındığında, oyuncu için ideal bir adres gibi görünüyor.

Marc Guéhi: Liverpool

Liverpool, Marc Guéhi geçen sezon kış transfer döneminde Manchester City'ye transfer olmadan önce onu Crystal Palace'tan kadrosuna katma yarışındaydı.

Büyük bir puan silme, küme düşme ya da ihraç, Guéhi'nin başka bir yerde yeni bir başlangıç istemesi anlamına gelirse, Liverpool'un dönüp bu İngiliz yıldızı kadrosuna katmaya çalışması kimseyi şaşırtmaz.

Joško Gvardiol: Real Madrid ve Barcelona

İspanya'dan gelen raporlar, Joško Gvardiol'un Real Madrid ve Barcelona'nın gözünü diktiği bir diğer Manchester City oyuncusu olduğunu gösteriyor.

Çok yönlü bu defans oyuncusu, son yıllarda City'nin en önemli oyuncularından biri haline geldi ve hizmetini elde edebilecek herhangi bir takım için güçlü bir transfer olacaktır.

Geçen temmuz beş yıllık yeni bir sözleşme imzalaması nedeniyle işler karmaşıklaşabilir.

Antoine Semenyo: Liverpool ve Arsenal

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, ikisi de Bournemouth'ta iken kendisine çokça yardımcı olan Antoine Semenyo ile yeniden bir araya gelmek isteyebilir.

Semenyo da tekliflerden yoksun kalmayacaktır; zira Arsenal geçmişte bu kanat oyuncusuna ilgi göstermişti.