AZ Alkmaar orta saha oyuncusu Hollandalı Kees Smit (20 yaşında), 3 sezondur kendini güçlü bir şekilde kabul ettiren, özellikle de 2023 yılında takımını UEFA Gençlik Ligi şampiyonluğuna taşımasından bu yana öne çıkan yükselen yeteneklerden biri olarak Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgi odağına giriyor.

Hollanda ekibi, o dönemde takımı çalıştıran Arbeloa'nın tek yenilgisi olan çeyrek final mücadelesinde Real Madrid'i elemişti. Arbeloa, Smit ve turnuvanın en dikkat çekici yıldızlarından Boku'nun (Bayern Leverkusen oyuncusu) parıltısı sayesinde şampiyonluğa ulaşan takım karşısında hiçbir şey yapamamıştı.

Smit'in transfer piyasasının en heyecan verici isimlerinden biri olma anı yaklaşıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, AZ Alkmaar takımının beyni konumundaki oyuncunun geleceğine dair söylentiler o günden bu yana, özellikle de geçen yaz sonrasında peş peşe gelmeye devam ediyor.

Atletico Madrid geçen kış transfer döneminde onunla anlaşmaya çalışmıştı, ancak Hollanda ekibinin yöneticileri transfere onay vermeyi reddetti ve Rojiblancos'un teknik ekibinin Avrupa sahnesinde öne çıkan isimlerden biri olması beklenen bir oyuncuyu kadrosuna katma arzusu suya düştü.

Kees Smit, Valdebebas'taki parlak performansının ardından Hollanda ekibinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kendini kabul ettirdi. Tüm işaretler onun Dünya Kupası için Koeman'ın kadrosuna girebileceğini gösteriyordu, ancak eski Barcelona teknik direktörü Hato hariç daha deneyimli oyuncuları tercih etti; diğer oyuncuların yaşları ise 24'ün üzerindeydi.

Bu durum, sorumluluğun Xavi Hernandez'e geçmesiyle milli takımın teknik yönetiminde bir değişikliğe yol açtı. Öte yandan Hollanda'da çok az kişi, Smit'in Amerika'daki Dünya Kupası için oluşturulan 26 kişilik nihai kadrodan neden çıkarıldığını anlayabildi.

AZ Alkmaar'ın genç oyuncusu, menajeri Jorge Mendes ile birlikte Premier Lig kulüplerinin artan ilgisi arasında bir sonraki durağını arıyor.

İngiltere'den gelen tekliflere rağmen, iki ayağını da iyi kullanabilmesi ve karmaşık paslarla çizgileri kırma yeteneğiyle öne çıkan orta saha oyuncusu, İspanya La Liga'ya transfer olmayı tercih ediyor.

Transferin perde arkasında 3 İspanyol kulübü farklı düzeylerde harekete geçmiş durumda: Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona. Sonuncusunun şu anda tüm dikkatini Rodri transferini bitirmeye verdiğini belirtmek gerekir.

Atletico Madrid, savunmaya yatkın bir tarzı olmasına rağmen özellikleri bakımından Smit'e benzeyen bir oyuncu olan Morten Hjulmand transferini çoktan bitirdi. Real Madrid ise şu anda kadrosunu kapalı sayıyor ve herhangi bir ayrılık hareketini bekliyor.

AZ Alkmaar orta saha oyuncusu, başka isimlerin yanı sıra Kraliyet Kulübü'nün ilgi alanı içinde kalmaya devam ediyor; ancak Hollandalı oyuncuyla ilgili Valdebebas'ta henüz resmi bir hareket gerçekleşmiş değil.

Buna karşılık Jose Mourinho, Bernardo Silva tarzında oyuncular arıyor; genç Smit, orta sahanın tüm mevkilerinde tıpkı Portekizli yıldız gibi hareket edebiliyor.

Kees Smit, gelişimini sürdürmek ve daha fazla süre ile sorumluluk almak amacıyla takımında bir sezon daha kalma ihtimalini de göz ardı etmiyor; ancak bunun şartı, transferinin 2027-2028 sezonu için bağlanması konusunda anlaşmaya varılması. Bu da tüm ihtimalleri açık tutuyor.

Oyuncunun bedeli 60 milyon euro civarında olabilir; bu rakam, Liverpool'un Crystal Palace'tan Wharton transferini bitirebileceği 95 milyon euroluk bedelden oldukça uzak.