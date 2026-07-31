Bir dönem süper yetenek olarak alkışlanan ve Borussia Dortmund’da geleceğin oyuncusu olarak görülen 23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Borussia Mönchengladbach’ta umduğu gibi yeniden ivme kazanamadı. Bundesliga’ya şimdi kesin olarak veda mı ediyor?

The Athletic ve Sky’ın birbiriyle örtüşen haberlerine göre Racing Strasbourg, Reyna ile ilgileniyor. Fransız birinci lig ekibi ile ofansif orta saha oyuncusu arasında görüşmelerin sürdüğü, Gladbach’ın ise hem satışa hem de kiralamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Reyna için bu, iddialı bir kulüpte yeni bir başlangıç adına bir sonraki fırsat olacak. Umudu ise hiç kuşkusuz sahip olduğu potansiyeli sonunda en üst seviyede istikrarlı şekilde sahaya yansıtabilmek. Son yıllarda büyük beklentilere rağmen bir türlü başaramadığı şey de tam olarak buydu.

Giovanni Reyna, BVB’de bir dönem süper yetenek olarak görülüyordu

2019’da BVB, eski Bundesliga ve ABD Milli Takımı oyuncusu Claudio Reyna’nın oğlunu New York City FC’den Dortmund’a getirmişti. O dönem henüz 16 yaşında olan bu çok özel yeteneğin önünde tüm kapılar açıktı: “Bu çocuk inanılmaz derecede iyi. Dünyadaki her kulübe imza atabilirdi ama sonunda Borussia Dortmund’u seçti” sözleriyle, kısa süre önce Edin Terzic’in Athletic Bilbao’daki yardımcı antrenör ekibine katılan ve daha önce uzun yıllar BVB altyapısında çalışan Sebastian Geppert’in dönemin Transfermarkt haberinde aktarılan görüşleri öne çıkmıştı.

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Real Madrid, Barcelona ve Manchester City’nin de aralarında bulunduğu kulüplerin, ABD’den çıkan bu mega yetenek için yoğun çaba sarf ettiği ifade ediliyordu. Reyna, New York City FC’de daha 14 yaşındayken A takımla antrenman yapma fırsatı bulmuştu; o dönemde takımda Andrea Pirlo, Frank Lampard ve David Villa gibi dünya yıldızları yer alıyordu. Reyna özellikle Pirlo’ya hayrandı: “Bazen hareketleri yavaşmış gibi görünüyor ama aslında tam tersi. Tüm sahayı görüyor ve kimsenin fark etmediği boşlukları fark ediyor. Pirlo çok zeki, bir vizyoner. Gelmiş geçmiş en akıllı oyunculardan biri” demişti 2020’de Sport Bild’e ve kendisini benzer bir yönde geliştirmek istediğini söylemişti.

Barça, Real ve diğerlerine değil de neden BVB’yi seçmişti? “Bu, kulübün sunduğu mükemmel perspektif ile hedeflerinin birleşimiydi. Profesyonelliğe geçiş için en iyi şansı burada gördüm; hem de her kulvarda iddiası olan bir takımda. Yanılmamışım ve bu beni çok mutlu ediyor.”

Giovanni Reyna, Dortmund’da 17 yaşındayken büyük heyecan yaratmıştı

Bu karar ilk etapta gerçekten de karşılığını verdi. Dortmund’un o dönemki teknik direktörü Lucien Favre, genç oyuncuya kısa sürede kendini üst seviyede gösterme fırsatı verdi ve Reyna da bu şansı mükemmel değerlendirdi. U19 takımında geçirdiği yalnızca yarım sezonun ardından 2020’nin başında A takıma yükseldi ve henüz yeni 17 yaşına girmişken Bundesliga’daki ilk maçına çıktı. Kısa süre sonra DFB-Pokal’de Werder Bremen’e karşı 3-2 kaybedilen maçta gerçek anlamda adını duyurdu: Rahat bir solo koşunun ardından 16 metreden topu harika bir vuruşla köşeye gönderdi.

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“Antrenmanlarda onda bir şeyler olduğu görülüyor. Bunu görmeyen kördür” diyerek hayranlığını dile getirmişti Favre. “Doğru hareket ediyor, doğru oynuyor, savunmayı da çok ama çok akıllıca yapıyor. Gol atabiliyor, son pası verebiliyor. 17 yaşında olmasına rağmen bunu gerçekten çok iyi yapıyor. Böyle devam ederse kendi yolunu çizecektir.”

Aradan yaklaşık altı buçuk yıl geçti. O dönemde Reyna’ya biçilen seviyelerin ise şu anda 23 yaşında olan oyuncuya oldukça uzak olduğu görülüyor. Elbette sakatlık şanssızlığının zaman zaman onu acı şekilde yavaşlattığı da gerçeğin bir parçası. Reyna, 2020/21’de iyi bir ilk tam profesyonel sezon geçirdi ve 17/18 yaşlarında BVB’de ilk 11’in değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Giovanni Reyna’nın Nottingham kiralaması başarısız oldu

Bir sonraki sezonda sakatlık problemleri başladı; zaman zaman aylarca sahalardan uzak kaldı, bu yüzden hiçbir zaman gerçekten ritim bulamadı ve tek tük parlayan anlar da zamanla giderek azaldı. 2024’ün başında Nottingham Forest’a kiralanması daha iyiye dönüşün başlangıcı olacaktı, ancak Reyna Premier League’de nadiren forma şansı bulduğu için bunun bir etkisi olmadı.

Dortmund’a döndüğünde bu kez de vücudu yeniden haftalarca alarm verdi; BVB açısından genel olarak zorlu geçen 2024/25 sezonunda çoğu zaman kısa süreli görevlerle yetinmek zorunda kaldı. Perspektifin pek parlak olmaması ve ABD ile ev sahibi olacağı Dünya Kupası’na katılımını riske atmak istememesi nedeniyle, Reyna geçen yaz altı yılın ardından Dortmund’a veda etti. Gladbach, 4 milyon euro bonservis ödedi ve orta saha oyuncusu, Fohlen’de nihayet yeniden kendi oyununu bulmayı hedefledi.

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En azından şu oldu: ABD’nin Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başardı, ev sahibi oldukları turnuvada yer aldı ve Paraguay’a karşı 4-1 kazanılan açılış maçında dış ayağıyla attığı seyir zevki yüksek golle bir de öne çıkan an yaşattı. Ancak Dünya Kupası da Reyna açısından, Gladbach’ta geçirdiği son yıl kadar iyi geçmedi. Kas problemleri peşini bırakmadı, kalıcı biçimde ilk 11’de yer edinmeyi başaramadı. Rakamlar da pek iç açıcı değildi: Tüm kulvarlarda 20 maçta sadece bir gol ve bir asist üretebildi. Bu nedenle Fohlen’in Reyna’ya çok da bağlı görünmemesi pek şaşırtıcı değil.

Giovanni Reyna Strasbourg’a mı? Heyecan verici bir transfer olurdu

Sport Bild’in haziran ayında bildirdiğine göre ABD’li oyuncu, teknik direktör Eugen Polanski’nin planlamasında hâlâ çok büyük bir rol oynamıyor. Bu nedenle Gladbach, Reyna’nın 12 ay önce Dortmund’a ödediği 4 milyon eurodan daha düşük bir bedelle ayrılmasına bile hazır olabilir.

Bu durumda Strasbourg, Reyna’yı belki de cüzi bir bonservisle kadrosuna katabilir. Geçen Ligue 1 sezonunu sekizinci sırada tamamlayan Fransız ekibinde Reyna, Paraguay Milli Takımı oyuncusu Julio Enciso’nun da bulunduğu teknik kapasitesi yüksek bir hücum hattına dahil olacak ve burada güçlü yönlerini rahatlıkla gösterebilir. Gladbach’ta geçen sezonun son bölümünde iyi sinyaller vermişti; eğer sağlıklı kalırsa Reyna’nın kariyerini Strasbourg’da yeniden doğru yola sokacak potansiyele sahip olduğu kesin. Üstelik yeni bir ortamda, yeni bir ligde; son dönemde Bundesliga’da olduğu gibi, beklentileri karşılayamayan eski süper yetenek damgasını adıyla sürekli yan yana görmek zorunda kalmayacağı bir yerde. Heyecan verici bir transfer olurdu.