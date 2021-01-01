Real Madrid ve Arsenal'in peşinde olduğu Jules Kounde'den ayrılık sinyali

Sevilla formasıyla son iki sezonda çıkış yapan Jules Kounde, bu yaz takımından ayrılabileceğini itiraf etti.

Sevilla'nın başarılı stoperi Jules Kounde bu yaz bir değişilik yapabileceğini ifade etti.

Yaz döneminde adını sıkça manşetlere taşıyacağına kesin gözüyle bakan Kounde, birçok takımın transfer listesinde bulunuyor.

22 yaşındaki oyuncu için en iddialı takımlar Real Madrid, Arsenal ve Manchester United olarak gözüküyor. Avrupa basınında yer alan haberlerde tahmini bonservis bedeli, 70 milyon euro olarak gösteriliyor.

Kounde ne dedi?

Fransız milli futbolcu, "Bu yaz kulüp değiştirmek zorunda kalabilirim. Hiçbir şeye karar vermedim" dedi.

"Hedefim bir gün, her zaman ilerlemeye çalışan, kupalar kazanan büyük bir kulübe gitmek. Hareket etmem gerekebilir, ama bu bugünle alakalı değil.”

"Belki de Sevilla'ya gelerek ve burada oynayarak Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmaya başladığımı söyleyebilirim. Her zaman kafamda bir şey vardı. Hep buna inandım, hep bunun için çalıştım."

"Bana çok yardımcı olan bu kulüp ve beni her zaman zorlayan takım arkadaşlarım sayesinde gelişimim devam etti."

Jules Kounde'nin Sevilla performansı

Kounde, 2019 yılında Fransa'nın Bordeaux takımından Sevilla'ya transfer oldu.

2020 yılında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın en önemli oyuncularındandı. Sezon sonunda seçilen turnuvanın en iyi 10 oyuncusu arasında yer aldı.

Kounde, bu sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve sadece beş maç kaçırdı. Kısa boyuna rağmen başarılı performansıyla İtalyan stoper Fabio Cannavarro'yu andıran Kounde, Fransa'nın Euro 2020 kadrosunda da kendine yer buldu.