Real Madrid ve Arsenal arasında Bundesliga'dan bir transfer için rekabet

Real Madrid ve Arsenal, önümüzdeki yaz transfer döneminde Bayer Leverkusen'in yıldızlarından birini kadrolarına katmak için rekabet ediyor.

Arsenal, Victor Gioceres'in performansındaki dalgalanmalar ve Gabriel Jesus'un geleceğinin belirsizliği nedeniyle önümüzdeki yaz forvet hattını güçlendirmek istiyor.

Öte yandan Real Madrid, önümüzdeki yıllarda hücum hattını güçlendirmek için yıldızı Kylian Mbappé'nin yerine geçecek bir forvet arıyor.

Bu bağlamda, "Sky Almanya" ağı, Arsenal'in Bayer Leverkusen'in forveti Christian Kofan'ı yaz transfer dönemi öncesinde potansiyel hedefler listesine aldığını bildirdi.

Kovane, geçen yaz İspanya'nın ikinci liginde oynayan Albaseti takımından Leverkusen'e transfer olduktan sonra, Bundesliga'da harika bir ilk sezon geçiriyor.

Leverkusen'de Kasper Hjulmand'ın yönetiminde henüz garantili bir ilk 11 oyuncusu olmasa da, 19 yaşındaki oyuncu kulüpteki ilk 37 maçında 7 gol ve 8 asistle katkı sağladı.

Kovan, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine giderken aldığı yenilgide dikkatleri üzerine çekmesinin ardından, bazı Arsenal taraftarları için zaten tanıdık bir yüz olabilir.

Ağ, Real Madrid'in yanı sıra isimleri açıklanmayan birçok diğer Premier Lig takımının da Kovan'ın yeteneğine ilgi gösterdiğini belirtti.

Hürriyet, Leverkusen'in Kovan'ı satma olasılığını dışlamadığını, ancak Kamerunlu milli oyuncuyu transfer etmek için 60 ila 70 milyon euro arasında yüksek bir ücret talep edeceğini, her ne kadar onu sadece 5 milyon euroya transfer etmiş olsa da, ekledi.

