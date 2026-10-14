Real Madrid ve adidas, rengârenk samba koleksiyonu için FARM Rio ile iş birliği yaptı

Real Madrid, adidas ve Rio de Janeiro’nun ikonik moda markası FARM Rio, Brezilya futbolu ile İspanyol devi arasındaki köklü ve tarihî bağı kutlayan çarpıcı bir yeni giyim ve aksesuar koleksiyonu çıkarmak için güçlerini birleştirdi.

On yıllardır Real Madrid kimliğinin bir parçasını Brezilyalı futbolcuların yeteneği ve oyuna kattığı neşe oluşturuyor. Kaká ve Marcelo gibi ikonik isimlerden günümüzün dünya yıldızları Vinícius Júnior ve Rodrygo’ya kadar Brezilya futbolunun DNA’sı, Real Madrid’in büyüklük anlayışıyla özdeşleşti.

Bu yeni iş birliği, Rio de Janeiro ile Madrid arasındaki mesafeyi kapatarak üst düzey futbol mirasını Güney Amerika’nın canlı yaşam tarzı estetiğiyle buluşturuyor.

adidas

Kapsül koleksiyonun merkezinde, kulübün klasik antrenman ve günlük giyim ürünlerinin FARM Rio’ya özgü botanik desenler, zengin renk paletleri ve cesur tropikal baskılarla yeniden yorumlanması yer alıyor.

Maç günü ısınma kıyafetlerinden günlük sokak giyimine uzanan çok yönlü koleksiyonda açık ve koyu renk seçenekli maç öncesi formaların yanı sıra eşofman üstleri, eşofman altları, kapüşonlu sweatshirt’ler, etekler, atkılar, şapkalar, bez çantalar ve çoraplar bulunuyor.

adidas

Koleksiyon boyunca organik desenler, Real Madrid’in görsel kimliğiyle bütünleşerek hem maç günlerinde hem de günlük hayatta giyilmek üzere tasarlanmış, futbol kültürüne özgü bir ifade yaratıyor.

Kampanyanın teması, yalnızca rekabet hırsına odaklanmak yerine Brezilya sahillerinde çember oluşturarak oynanan ünlü plaj oyunu altinha’dan ilham alıyor.

adidas

Altinha’da skor tutan ya da kazanan yok; oyuncular yalnızca ortak bir ritim içinde topu havada tutuyor. Bu yönüyle oyun, topluluğun, yaratıcılığın ve futbolun birleştirici gücünün simgesi hâline geliyor.

FARM Rio’nun temel felsefesi olan “Mutlulukla Giyin”i Real Madrid’in kazanma zihniyetiyle birleştiren koleksiyon, taraftarlara futbol kültürünü hem Santiago Bernabéu’da hem de sokaklarda kutlamanın yeni bir yolunu sunuyor.

adidas

Alışveriş: adidas x Real Madrid x FARM Rio koleksiyonu

adidas x Real Madrid x FARM Rio koleksiyonu, seçili adidas mağazalarında, adidas’ın resmî sitesinde, Real Madrid’in resmî mağazalarında ve çevrim içi olarak Real Madrid kulüp mağazasında satışta.



