Real Madrid, Valverde'nin sakatlığıyla ilgili şok edici bir açıklama yayınladı

Real Madrid, Uruguaylı Fede Valverde'nin uzun sürecek bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesiyle ağır bir darbe aldı. Oyuncunun tabi tutulduğu tıbbi kontroller sol ayak bileğinde üçüncü derece burkulma olduğunu ortaya çıkardı; bu durum takımın milli ara sonrası ilk maçlarına katılımını tehlikeye atıyor.

Real Madrid tıbbi açıklamasında şunları duyurdu: "Real Madrid sağlık ekibinin bugün oyuncumuz Fede Valverde üzerinde yaptığı incelemelerin ardından sol ayak bileğinde üçüncü derece burkulma teşhisi konuldu ve sağlık durumundaki gelişmeler takip edilecek."

Valverde, derbi karşılaşması sırasında Güney Koreli Kang In Lee'nin sert müdahalesinin ardından sakatlandı. Bu müdahaleye Real Madrid'in teknik direktörü Portekizli José Mourinho itiraz etti ve kırmızı kart gösterilmesini talep etti, ancak hakem oyuncuyu oyundan atmadı.

Real Madrid maçın ardından Valverde'nin sol ayak bileğinde ciddi bir sakatlık yaşadığını belirtmişti; son incelemeler ise sakatlığın niteliğini ve ciddiyet derecesini ortaya koydu.

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Kulüp oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süreyi resmi olarak açıklamamış olsa da, üçüncü derece burkulma sakatlığı genellikle ayak bileği bağlarında büyük bir hasarla ilişkilendirilir ve iyileşme birkaç hafta sürebilir; bu da oyuncunun mümkün olan en erken tarihte dönüşünü şüpheli hale getiriyor.

Sakatlığın yansımaları Real Madrid ile sınırlı kalmadı. Valverde, Uruguay milli takımı kadrosunda yer alıyordu, ancak önümüzdeki karşılaşmalarda teknik direktör Diego Forlan'ın planları dışında kaldı. Böylece Real Madrid oyuncusu, Uruguay'ın 24 Eylül'de Japonya, 28 Eylül'de Güney Kore ve 6 Ekim'de Hindistan ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Real Madrid tarafında ise Valverde'nin, takımın milli ara sonrası ilk maçında Villarreal karşısında forma giymesi oldukça zor görünüyor. Real Madrid, Villarreal ile 10 Ekim'de Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak; bu tür bir sakatlık için öngörülen iyileşme süresine ihtiyaç duyması halinde Valverde bu maçta yer alamayabilir.

Sakatlık, özellikle Valverde'nin müdahaleye maruz kaldıktan sonra derbi maçını tamamlayabilmesi, incelemelerin ise ardından sol ayak bileğinde ciddi bir sakatlık ortaya çıkarması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

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