Real Madrid, Valverde'nin sakatlığının niteliğini açıkladı: El Clasico'ya yetişmesi şüpheli

Real Madrid, pazar akşamı Atletico'ya karşı 1-2 kaybettiği derbinin ardından Uruguaylı futbolcusu Fede Valverde'nin sakatlığıyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı.

Beyazlılar, resmi açıklamasında, Valverde'nin sol ayak bileğinde ciddi bir ezik bulunduğunu ve sakatlığın boyutunu tam olarak belirlemek için önümüzdeki saatlerde yeni tetkiklerden geçeceğini duyurdu.

Sakatlık ilk yarıda, Kang-in Lee'nin Uruguaylı futbolcuya yaptığı müdahalenin ardından meydana geldi.

Sport gazetesi, Fede Valverde'nin ülkesinin milli takımının bir sonraki aday kadrosunda kesinlikle yer almayacağını aktardı.

Real Madrid'in önünde maç bulunmayan 20 günlük bir süre var; takımın bir sonraki maçı, La Liga'nın sekizinci haftası kapsamında 10 Ekim Cumartesi günü Santiago Bernabeu Stadı'nda Villarreal'e karşı olacak.

Kraliyet kulübünün şu ana kadar teyit etmediği, iki ila üç hafta arasında değişen bir yokluk tahminine dayanarak, Valverde fiziksel açıdan son derece kritik bir dönemde Villarreal maçına yetişebilir. Önümüzdeki saatlerde geçeceği tetkikler, daha ciddi bir sakatlığı olup olmadığını anlamayı ve iyileşme süresini daha net biçimde belirlemeyi sağlayacak.

Villarreal maçının ardından Real Madrid'in fikstürü daha da yoğunlaşıyor; Kraliyet kulübü 14 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya konuk olacak, 4 gün sonra Bernabeu Stadı'nda Sevilla'yı ağırlayacak, ardından da sezon başının en dikkat çekici karşılaşmalarından biri, aynı ayın 25'inde oynanması planlanan Barcelona'ya karşı El Clasico maçı gelecek.

Ayak bileğinin durumundaki gelişmelere bağlı olarak Valverde bu maçlardan birinde dönebilir, ancak bunu bilmek için henüz erken; zira Real Madrid'in onu yeni tetkiklerden geçirmesi gerekiyor ve kulüp sahalara dönüşü için bir tarih belirlemedi.

Önümüzdeki saatler, Valverde'nin Villarreal karşısında dönebilecek mi, yoksa birkaç gün daha beklemek zorunda mı kalacak, bunu anlamak açısından belirleyici olacak.

Konuları ve haberleri Kooora forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz