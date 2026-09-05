Real Madrid televizyon kanalı, Kylian Mbappé'nin Real Betis - Real Madrid maçının uzatma dakikalarında kaçırdığı penaltının tekrar ettirilmesi gerektiğini vurgularken, hakemin ceza sahası içindeki faul çalmama kararının büyük tartışmalara yol açtığını belirtti.

İspanyol "As" gazetesine göre, Real Betis - Real Madrid maçının uzatma dakikalarında Mbappé lehine iptal edilen penaltı, La Liga'nın yeni sezonunun ilk haftalarındaki en dikkat çekici tartışmalı anlardan biri haline geldi.

Bu belirleyici andan birkaç dakika önce, Carlos Espí'nin Real Madrid adına kaydettiği bir gol iptal edilmişti; ancak en büyük tartışma, Real Betis kalecisinin Fransız forvetin şutunu kurtardığı 94. dakikada patlak verdi.

Real Madrid oyuncuları, şut kullanılmadan önce Real Betis'ten bir oyuncunun ceza sahası içinde bulunduğu gerekçesiyle itiraz etti.

Hakem, yoruma dayanarak penaltıyı iptal etmeme kararını aldı ve karşılaşma Real Betis'in 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Bu karar geniş bir tartışma başlattı; resmi Real Madrid televizyon kanalı da konuya değinerek hakemin hatasına dikkat çekti.

Madrid kanalı, savunma oyuncusunun penaltının kullanıldığı anda sağ ayağını ceza sahası çizgisi üzerine koyduğunu ve ardından ceza sahasına girdiğini, bunun da oyunun sonucunu doğrudan etkilediğini değerlendirdi. Ayrıca ayaklarından biriyle çizgiye değen Héctor Bellerín'e de işaret etti.

Real Madrid televizyon kanalı hakemliği sert şekilde eleştirdi ve yaşananları kurala göre "hakemin bir çelişkisi" olarak nitelendirerek, "kendi yönetmeliğini bilmeyen bir hakem" olmasına şaşkınlığını dile getirdi ve "Bu teknik bir hatadır" ifadesini kullandı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu Barcelona'nın başına gelseydi, penaltı tekrar ettirilirdi; Espí'nin golü Barcelona'dan olsaydı, belki de iptal edilmezdi."

Madrid kanalı ayrıca penaltının "gözden kaçırma ya da yetersizlik nedeniyle sayılmadığına" işaret etti.

Madrid kanalı olayla ilgili analizinde şunları söyledi: "Faul (penaltının kullanılması sırasında) ister ihmal ister yetersizlik nedeniyle olsun, sayılmadı."

Hakem heyetinin Marc Bartra'nın çizgiye basmadığı yönündeki teyitlerine rağmen, Real Madrid kanalı, çizgiye değmemiş olsa dahi ileri atılarak oyuna doğrudan müdahale ettiğini belirtti.

Kanal, video yardımcı hakem teknolojisi hakemi Iglesias Villanueva'nın, nihai karar sahibi olan saha hakemi Hernández Hernández'i pozisyonu tekrar ettirmesi için uyarmamasını eleştirdi ve bu tartışmanın ardından net tavrını şu sözlerle bitirdi: "Penaltının tekrar ettirilmesi gerekirdi."



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