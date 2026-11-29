Real Madrid TV, takımın dün cumartesi günü La Liga'nın 14. haftasında Deportivo Alavés'e yenilmesinin ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

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Kanal, İngiliz oyuncu Jude Bellingham'ı ilgilendiren iki hakem kararına dikkat çekti. Bunlardan ilki, aleyhine sonuçlanan ve oyundan atılmasıyla biten penaltı pozisyonuydu. İkincisi ise 15. dakikada kullanılan kornerin ardından ceza sahasında açık şekilde çekilmesine rağmen hakemin müdahale etmemesiydi.

Bununla birlikte Kraliyet kulübünün kanalı, rakibin iyi savunma yaptığını ve çerçeveyi bulan yalnızca iki şutunu değerlendirdiğini kabul ederek şu ifadeyi kullandı: "Alavés, kendi oyun anlayışına göre kusursuz bir maç çıkardı."

Buna rağmen kanal, her iki pozisyonun da penaltı olması gerektiğini vurguladı ve analizini Negreira davasına gönderme yaparak şöyle noktaladı: "Bugün onların borazanları, VAR'ın kararı düzelterek doğru olanı yaptığını ve hiçbir temas olmadığını söyleyecek. Bunlar Negreira Ligi'nin değişen kuralları."

Kanal şöyle devam etti: "Bunun, Real Madrid'in hakem yüzünden kaybetmesiyle bir ilgisi yok, ancak bu da bu maçın analizinin bir parçası."

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Hakem Soto Grado, Bellingham'ın daha önce sarı kart görmüş olmasına rağmen Real Madrid lehine penaltı kararı vermişti, ancak Figueroa Vázquez pozisyonu incelemesi için onu VAR ekranına çağırdı.

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Görüntüleri ekranda izleyen hakem, penaltı kararını iptal etti ve penaltı kazanmak için hileye başvurduğu gerekçesiyle İngiliz oyuncuya ikinci sarı kartı gösterdi.

Real Madrid TV, maç sonrası analizinde şunları söyledi: "Minimum düzeyde bir temas vardı. Daha önce Mourinho'yu da oyundan atmış olan Figueroa Vázquez, hakemi hızla çağırdı ve kararı değiştirdi. Ona yalnızca tek bir kamera açısı gösterdiler."

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Kanal, pozisyonun Levante karşısında Lamine Yamal lehine verilen penaltıdan çok daha fazla penaltıyı hak ettiğini savunarak şunu ekledi: "Rüzgar Barcelona'dan yana esiyor."

Getty Images

Kanalın tepkisinin temel noktalarından biri, VAR'ın hakeme gösterdiği görüntülerin niteliğiydi: "Soto Grado penaltı kararını vermişti. VAR aracılığıyla ona ne kadar çok görüntü gösterilirse, nihai kararı vermesi o kadar kolaylaşır. Ona ne kadar çok araç sunarsanız o kadar iyi olur, ama bu yapılmadı."

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Kanal ayrıca maçın televizyon yayın yönetimini de eleştirdi: "Pozisyonun daha net göründüğü önden çekimi ona göstermemeleri tuhaf. Daha az net olan yan açıyla yetindiler, üstelik bu açı uzaktan çekilmişti."

Kanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun tartışmasız bir penaltı olduğunu söylemiyorum, ancak hakemin pozisyonun birden fazla tekrarını izlemesi gerekir."

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Bu pozisyon nedeniyle Real Madrid, Real Sociedad ile oynanacak bir sonraki maçta cezalı duruma düşen Bellingham'dan yararlanamayacak. Kanal bu durum üzerine şu vurguyu yaptı: "Önlem alınmalı."

İkinci pozisyona gelince Real Madrid TV, 15. dakikada Bellingham'ın ceza sahasında çekildiği ve ne hakemin ne de VAR odasının fark ettiği anı öne çıkardı.

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Kanal, "Bazen bir oyuncu çimde tökezlediğinde bile penaltı veriliyor, ama buradaki çekme açık. Bu bir penaltı" dedi.

Yayın yönetimine ve İspanya Ligi'ne yönelik bir başka eleştiride ise şunları ekledi: "Bu, başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz bir tekrar."

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Kanal ayrıca Bellingham'ın, kaleci Sivera'nın zaman geçirmesine itiraz ettiği için gördüğü ilk sarı kartı da hatırlattı.

Kanal, "Zaman geçirmeyi düzenleyen kurallar var, ama buna rağmen hiçbir yaptırım uygulanmadı. Bazı şeyler değişmiyor ve asla değişmeyecek" ifadelerini kullandı.

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Kanalın eleştirileri bu olaylarla sınırlı kalmadı. Soto Grado'yu Kylian Mbappé'ye karşı "aşağılayıcı ve buyurgan" bir tavır sergilemekle ve genel olarak "kibirli ve tepeden bakan" bir üslup kullanmakla suçladı.

Kanal, hakemin José Mourinho'ya sarı kart göstermek için orta sahayı geçmesini de eleştirdi: "Hakemin kulağına konuşmayı sürdüren bazı teknik direktörlerin gerçek şovlarına tanık olduk, hepsini tanıyoruz, ama hakemlerin onlara kart göstermek için orta sahayı geçtiğini görmüyorum."

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Kanala göre hakem, Portekizli teknik direktörü öfkelendiren Türk oyuncu Arda Güler'le ilgili pozisyonda "tehditkâr bir ses tonu" kullandı.