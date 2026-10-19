Real Madrid TV hakem tartışmasının ardından: "Barcelona-Tebas-Negreira" adlı yozlaşmış bir ligde oynuyoruz

Real Madrid televizyon kanalı, Kraliyet ekibinin dün pazar günü Sevilla ile oynadığı maça damga vuran büyük hakem tartışmasının ardından LaLiga Başkanı Javier Tebas ve Barcelona'ya yeni bir saldırı başlattı.

Real Madrid, pazar akşamı Santiago Bernabeu'da oynanan ve İspanya Ligi'nin dokuzuncu haftası kapsamında yer alan karşılaşmada Sevilla'yı 4-1 yenerek heyecanlı bir zafer elde etti.

Yayından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Real Madrid kanalı, şu ifadeleri kullandı: "Maç boyunca Tebas'a karşı duyulan öfkeyi dile getiren pankart gösterilmedi. Bunu bizzat Tebas engelledi. Neyin yayınlanacağına karar veren ve yorumculara neyi söyleyebileceklerini, neyi söyleyemeyeceklerini dikte eden kişi odur."

Kanal şöyle devam etti: "Tebas, Real Madrid kanalının maçlar sırasında gösterilmeyen görüntüleri yayınlamasından memnun değil. Bernabeu taraftarının şikâyetleri gollerden daha önemliydi. Biz hakem pozisyonlarıyla oynamıyoruz. Oynanan şey, rekabetin kendisidir."

Kanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Betis-Barcelona maçında da gördüğümüz gibi, Real Madrid'e zarar verme eğilimi var. O maçtan dikkati dağıtmaya çalışıyorlar."

Ayrıca şunları ekledi: "Real Madrid, Barcelona-Tebas-Negreira'nın yozlaşmış liginde mücadele ediyor. Real Madrid harika bir maç oynadı, ama onlar sadece başka şeylerden konuşmak istiyor. Yorumcular başka bir şeyden bahsetmeye çalışıyor."

Kanalın açıklaması şöyle devam etti: "Güler hakkında sekiz soru soruldu, Elche karşısında yaşananlarla ilgili ise tek bir soru bile yok. Sevilla, Rodri'nin dirsek darbesine (Betis maçında) itiraz etmedi. Sevilla neden Barcelona maçının olduğu gün itiraz etmedi?"

Şöyle eklendi: "Kendilerine eleştiriler yöneltildiğinde maç konusunda neden sessiz kaldılar? Büyük bir dolandırıcılık mı planladılar? Belki de olanları biliyorlar. Olayları nasıl yönlendirdiklerine dair bir vaka incelemesi."

Kanal sözlerini şöyle sürdürdü: "Hakemlerden şikâyet ediyorlar, ama Barcelona maçı konusunda sessiz kalıyorlar; maçları analiz etme biçimlerindeki fark dikkat çekici. Yedikleri dört golden dikkati dağıtmak istiyorlar."

Real Madrid kanalı açıklamasını şöyle tamamladı: "Bu arada, ondan (tartışmalı pozisyondan) önce Güler'e yapılmış bir faul vardı. Böyle harika bir maçın ardından başka bir şeyden konuşmak istemelerini kınamamız gerekiyor. İtiraz etmememiz için, maç çoktan bitmiş durumdayken şüpheli bir penaltı veriyorlar. Skor 0-0 olsaydı o penaltıyı asla vermezlerdi."