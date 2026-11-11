Asya Futbol Konfederasyonu, Elit Asya Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının üçüncü haftası kapsamında Suudi Arabistanlı Al Nassr ile BAE temsilcisi Al Wasl arasında ertelenen karşılaşmanın akıbetine ilişkin tartışmayı, maçın oynanacağı yeni tarihi resmen açıklayarak sonlandırdı.

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Kıta konfederasyonu, maçın gelecek 27 Aralık Pazar günü Riyad'daki "El Evvel Park" stadında oynanacağını ve akşam saat yedide başlayacağını belirledi. Maç daha önce geçtiğimiz 26 Ekim Pazartesi günü oynanacaktı. Bu bilgiler, çarşamba günü öğlen saatlerinde Er-Riyadiye gazetesi'nin yayımladığı habere dayanıyor.

Daha önceki erteleme kararı, El Vasl heyetinin maçı asıl tarihinde oynamak için Riyad'a seyahat edememesinin ardından geldi; bu durum takımın Krallık'a seyahat düzenlemeleriyle ilgili zorluklardan söz eden haberlerin gölgesinde yaşandı. Karar, Suudi spor camiasında öfkeli tepkilere yol açtı; özellikle de maçın, yetkililerine göre herhangi bir engelin bulunmadığını belirterek rakibini ağırlamaya hazırlanan Nasr'ın sahasında oynanacak olması bu tepkiyi artırdı.

O sırada Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, erteleme kararının ardından bir açıklama yayımlayarak El Vasl heyetini normal şekilde karşılamak için tüm koşulların ve düzenlemelerin hazır olduğunu teyit etti; bu, Suudi tarafının maça ev sahipliği yapmaya hazır olduğuna ve Emirlik takımının gelmesini ve maçı belirlenen tarihinde oynamasını engelleyecek herhangi bir durumun bulunmadığına işaret ediyordu.

Bunun ardından Nasr, ertelemenin ayrıntılarını takip etmek için resmi adımlarını başlattı. Suudi "Er-Riyadiye" gazetesinin daha önce açıkladığına göre kulüp, Asya Futbol Konfederasyonu'na bir yazı göndererek maçın tarihinde oynanmaması kararının dayandığı nedenlerin açıklanmasını talep etti ve Emirlik takımı heyetinin karşılanmasına ilişkin düzenlemeler konusundaki tutumunu destekleyen belgeleri sundu.

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Suudi kulüp, yazısına El Vasl uçağını Riyad'da karşılamak için gereken iniş izinlerini ve resmi onayları aldığını kanıtlayan belgeleri ekledi. Gazetenin aktardığına göre dosyada ayrıca, Emirlik kulübünün Suudi başkentine seyahat konusundaki kararını değiştirmeden önce gönderdiği özel uçağın sefer numarası da yer alıyordu.

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Nasr'ın hamlesi açıklama talebiyle sınırlı kalmadı; kulüp, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile koordineli olarak, haklarını korumak ve maçın puanlarını talep etmek için mevcut tüm hukuki süreçleri sonuna kadar yürütme niyetinde olduğunu teyit etti.

Nasr, Asya Elit Şampiyonlar Ligi'nde Batı Grubu puan tablosunda 6 puanla yedinci sırada yer alıyor; iki galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti. El Vasl ise bir galibiyet ve iki mağlubiyetle 3 puan toplayarak on birinci sırada bulunuyor.

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Aralık ayındaki karşılaşma önemli rekabet hesapları taşıyor; Nasr, tur atlama yolundaki konumunu güçlendirecek yeni bir puana ihtiyaç duyarken, El Vasl bir sonraki aşamaya ulaşma umutlarını yeniden canlandıracak bir sonuç arıyor. Üstelik eleme turlarında Batı kulüpleri için ayrılan sekiz koltuk üzerindeki rekabet giderek kızışıyor. Maçın tarihi artık belirlenmiş olsa da, Nasr'ın başlattığı sürecin ilgili mercilerde varacağı noktayı beklerken, puanlarına yönelik talebi hâlâ geçerliliğini koruyor.

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