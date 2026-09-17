Real Madrid transferi Cucurella'yı eleştiri fırtınasından kurtarıyor

Real Madrid forveti Carlos Espi, geçtiğimiz salı günü La Liga'nın altıncı haftasında oynanan ve Kraliyet ekibinin Elche'yi son dakikada 3-2 mağlup ettiği maçın ardından takım arkadaşı sol bek Marc Cucurella'yı bir eleştiri fırtınasından kurtardı.

Real Madrid, karşılaşmada 2-0 önde götürürken ikinci yarıda büyük ölçüde geri çekildi ve Elche skoru eşitlemeyi başardı; ancak geçtiğimiz yaz transfer döneminde Merengue'ye katılan Espi, uzatma dakikalarında galibiyet golünü kaydetti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Espi'nin golünün, Elche'nin iki golüne doğrudan sebep olan Cucurella'yı kendisini kuşatacak eleştirilerden kurtardığını belirtti.

71. dakikada Abel Osorio, Cucurella'dan daha yükseğe çıkarak kafayla topu ağlara göndermeyi başardı ve Elche'nin ilk golünü kaydetti. İkinci golde ise en büyük hata, İspanyol beke aitti; Cucurella 83. dakikada topu uzaklaştırmayı beceremedi ve bunun sonucunda Fer Niño ikinci golü attı.

Gazete, Cucurella'nın bu apaçık hatası nedeniyle şiddetle eleştirileceğini, ancak Real Madrid takımının tamamen gevşediğini ve Vinicius Junior'ın normalde en iyi seviyesindeki bir forvetin kaçırmayacağı üç net gol fırsatını harcadığını aktardı.

Gazete şunları ekledi: "Bu sefer, 2-2'lik beraberlik golüne yol açan pozisyonda Cucurella, iki yıl önce Tottenham ve Chelsea maçındaki gibi rakibin gollerinde ayakkabısını suçlayamadı; o maçta Londra derbisinin ilk dakikalarında yaptığı iki kayma Tottenham'a iki gol getirmişti. O gün Cucurella ayakkabısını değiştirmiş, ondan kurtulmuş, Instagram'da bir fotoğraf paylaşmış ve Chelsea taraftarlarından özür dilemişti."

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