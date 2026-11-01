Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jude Bellingham'ın tartışmalı Ballon d'Or sıralaması karşısında şoke oldu!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jude Bellingham’ın son Ballon d’Or oylamasında ilk 10’a girememesine şaşırdığını kabul etti. Portekizli teknik direktör, dünya çapındaki birçok yıldızı överken orta saha oyuncusunun sıralamadaki yerine duyduğu rahatsızlığı açıkça dile getirdi ve ardından sözlerini aniden noktaladı.

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Bellingham'ın sıralamadaki yeri Mourinho'yu şaşırttı

Mourinho, son Ballon d'Or oylamasının sonuçlarını kamuoyu önünde sorguladı. Portekizli teknik direktör, Bellingham'ın genel sıralamadaki yerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. İngiltere millî takım oyuncusunun bu prestijli ödülün sıralamasında 11. olması tartışma yarattı. Oyuncunun kulüp teknik direktörü, bu sonuca anlam veremediğini belirttikten sonra haksızlık olarak gördüğü konu hakkında daha fazla konuşmayı reddetti.

Bellingham, Real Madrid için kilit bir isim oldu. İlk 10'un dışında kalması da bu nedenle önemli bir tartışma konusu hâline geldi. Mourinho, nihai sonuçlar hakkındaki düşüncelerini basına açıkça ifade etti.

Madrid teknik direktöründen oylama sonuçlarına tepki

Mourinho, bireysel ödüller hakkındaki görüşlerini basınla paylaştı. Dünyaca ünlü başka yıldızları övse de açıklamalarının son bölümüne Bellingham'ın sıralamadaki yeri damga vurdu.

Kulübün resmî internet sitesinde yer alan açıklamasında Mourinho, “Ballon d'Or oylamasıyla ilgili beni biraz şaşırtan şey, Jude Bellingham'ın 11. sırada yer alması” dedi.

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Real Madrid teknik direktörü, uzun bir eleştiriye girişmeden ne hissettiğini ortaya koydu. Konuyu, “Başka yorum yok” diyerek kapattı.

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Mourinho'dan Kane ve Mbappe'ye övgü

Mourinho, Bellingham'ın sıralamadaki yerine şaşırdığını ifade etmeden önce eski forveti Harry Kane'i tebrik etti. Büyük ödülü bir Madrid oyuncusunun kazanamamasından duyduğu hayal kırıklığını kabul ederken, İngiltereli yıldızın kariyerine bir ödül daha eklemesinden içtenlikle mutlu olduğunu söyledi.

Mourinho, “Harry Kane ile çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Harika bir oyuncu, harika bir profesyonel ve harika bir insan” dedi. “Oyuncumun kazanamamış olmasının yarattığı hayal kırıklığına rağmen dürüst olmalı ve Harry için çok mutlu olduğumu söylemeliyim.”

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Mourinho, forvet Kylian Mbappe'nin uluslararası düzeydeki etkileyici geçmişine dikkat çekerek onu da özellikle övdü: “Kylian eşsiz. Her yıl bir Ballon d'Or veriliyor ama Dünya Kupaları tarihinin en iyi oyuncusu yalnızca bir kişi” dedi.

Madrid'in odağı Racing Santander maçında

Real Madrid, Racing Santander'e karşı oynayacağı önemli Liga maçına hazırlanıyor. Mourinho'nun takımı, ilk on maçında topladığı 24 puanla lig tablosunda üçüncü sırada. Lider Barcelona'nın altı puan gerisinde olan takımın daha fazla puan kaybına tahammülü yok.