Jose Mourinho, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven'ı 5-1 mağlup etmesinin ardından Jude Bellingham ile Zinedine Zidane arasında yapılan kıyaslamalara karşı çıktı. Portekizli teknik direktör, cuma günkü basın toplantısında iki orta saha oyuncusunun nasıl değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin ölçülü bir görüş sundu.

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Mourinho, Zidane kıyaslamasına karşı çıktı

Mourinho, Bellingham ile Zidane arasında giderek büyüyen kıyaslama tartışmasından uzak durdu. İngiliz orta saha oyuncusunun bu hafta başında Avrupa sahnesinde sergilediği dikkat çekici performansın ardından bu kıyaslamalar gündeme geldi.

Bellingham , salı günü Şampiyonlar Ligi'nde PSV karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin ardından geniş çapta övgü topladı. Maça damga vuran performansı, onu efsanevi Fransız oyun kurucuyla kıyaslayan yorumlara yol açtı. Ancak cuma günü basın toplantısında bu kıyaslama sorulduğunda Mourinho, iki oyuncuyu karşı karşıya getirmek istemediğini açıkça belirtti.

Farklı dönemler, aynı üst düzey konum

Portekizli teknik adam, iki orta saha oyuncusunun özelliklerini karşılaştırmak yerine her birinin yalnızca kendi döneminde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Mourinho'ya göre kuşak farkı, doğrudan kıyaslamaları anlamsız kılıyor.

Mourinho, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Farklı kuşaklardan futbolcuları kıyaslamayı sevmiyorum. Zidane kendi kuşağının en iyilerinden biriydi ve Jude da şimdiden kendi kuşağının en iyilerinden biri" dedi.

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Bellingham'ın etkileyici istatistikleri ve mütevazı yaklaşımı

Bellingham'a yönelik övgülerde, bu sezon boyunca istikrarlı biçimde ortaya koyduğu performansın payı büyük. Henüz 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 18 maçta yedi gol kaydetti.

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PSV karşısında beş golle gelen farklı galibiyetteki performansı da üzerindeki ilgiyi artırdı. Ancak hızlı yükselişine ve Madrid'deki artan etkisine rağmen İngiliz millî oyuncu, futbol tarihindeki yeri konusunda mütevazı yaklaşımını koruyor.

Daha önce aynı kıyaslamalarla karşılaştığında Bellingham da bu yöndeki yorumları önemsememiş ve Zidane'ın kendisinden "çok daha iyi" olduğunu söylemişti.

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Gözler Alaves maçında

Bellingham ve takım arkadaşları, yaklaşan La Liga maçında Santiago Bernabeu'da Deportivo Alaves ile karşılaşmaya hazırlanıyor. İngiliz millî oyuncu, Real Madrid'in taraftarı önünde üç puanı hedeflediği maçta yine takıma katkı sağlamaya çalışacak. Madrid, 13 maçta topladığı 33 puanla ligde ikinci sırada yer alıyor ve lider Barcelona'nın üç puan gerisinde bulunuyor.