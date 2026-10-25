Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'dan El Clasico öncesi Lamine Yamal'a meydan okuyan mesaj

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, takımının pazar günü oynanacak kritik La Liga maçında Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal'a karşı taktik yaklaşımını değiştirmeyeceğini vurguladı. Portekizli teknik adam, Sevilla ve RB Leipzig karşısında son dönemde aldıkları farklı galibiyetleri bir kenara bırakarak önceki formun El Clasico'da hiçbir anlam taşımadığını söyledi.

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Madrid, Barcelona maçı için hazırlanıyor

Madrid, bu pazar merakla beklenen La Liga maçında Barcelona ile karşılaşmak üzere Camp Nou'ya gitmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Mourinho, dünyaca ünlü El Clasico öncesinde takımının doğru yaklaşımı benimsemesini istiyor. Konuk ekip, Sevilla ve RB Leipzig karşısında aldığı iki farklı 4-1'lik galibiyetin ardından olağanüstü bir form grafiğiyle maça çıkacak.

Ancak Mourinho, son dönemdeki bu farklı galibiyetlerin ezeli rakipleri karşısında takımına kendiliğinden bir avantaj sağlamayacağı konusunda ısrarlı. Portekizli teknik adam, oyuncularını konsantrasyonlarını en üst düzeyde tutmaya çağırdı. Mourinho'ya göre bu maçın kendine özgü baskısı ve atmosferi, önceki performansların hiçbir önem taşımadığı bir ortam yaratıyor.

Mourinho, Yamal tehdidini değerlendirdi

Hafta sonu öncesinde en çok konuşulan konulardan biri, Madrid'in Barcelona'nın kanat oyuncusu Yamal'ın yarattığı tehditle nasıl başa çıkacağı. Genç hücum oyuncusu, kısa sürede Katalan kulübünün hücumdaki kilit isimlerinden biri hâline geldi. Yamal'ın oluşturduğu açık ve doğrudan tehdide rağmen Mourinho, takımının yalnızca bir oyuncuyu durdurmak için yerleşik taktik planını baştan aşağı değiştirmeyeceğini vurguluyor. Madrid'in sahada kendi futbol kimliğine sadık kalması gerektiğinin altını çizdi.

Mourinho, kulübün resmî internet sitesinde şunları söyledi: "O harika bir oyuncu ve harika oyunculara saygı duyulur. Birine saygı duymak başka şeydir; planlarını, düzenini değiştirmek ve kendi özünü unutmak başka şey. Bunu onun ya da başka hiçbir üst düzey rakibin karşısında yapmayacağız."

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Form durumu önemini tamamen yitiriyor

Madrid, son iki lig ve Avrupa maçındaki etkileyici hücum performansıyla sekiz gol attı. Takım, gol yollarındaki ritmini tam da doğru zamanda bulmuş görünüyor. Bu son derece olumlu gidişata rağmen Madrid'in teknik direktörü, soyunma odasında rehavete yer vermek istemiyor. Camp Nou'daki yaklaşan karşılaşmanın dünya çapındaki büyüklüğünü de hemen kabul etti.

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Mourinho, "İyi bir dönemdeyiz. Maç kazanıyoruz, iyi oynuyoruz, goller atıyoruz… Ama El Clasico maçlarında bunların etkisi yok; onlar farklı maçlar" dedi. "El Clasico ve derbi tecrübelerime göre, öncesinde yaşananların pek bir önemi yok.

"Real Madrid-Barcelona eşleşmesi, sezon başına en az iki El Clasico demek; bazen daha da fazla. Teknik direktörlerin kim olduğu pek önemli değil. En önemli şey, El Clasico'nun benzersiz olan dünya çapındaki boyutu. Futbol dünyasında başka önemli derbiler de var ama bu maç eşsiz ve futbolseverler genellikle onu izlemek için her şeye ara veriyor. Umarım harika bir maç olur ve biz kazanırız."

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Pazar günkü dev maçta büyük bir önem taşıyan sonuç

İki büyük kulübün pazar günü Katalonya'da oynayacağı karşılaşma, La Liga sezonunda belirleyici bir an olmaya aday. Taraflardan birinin alacağı olumlu bir sonuç, önlerindeki kritik haftalarda şampiyonluk yarışının seyrini belirleyebilir.

İki İspanyol devi bir kez daha karşı karşıya gelirken dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler maçı yakından takip edecek. Pazar günkü başlama vuruşu için geri sayım sürerken tüm gözler Camp Nou'ya çevrilmiş durumda.