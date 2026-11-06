Jose Mourinho, Atletico Madrid ile Barcelona arasında oynanacak Liga maçına gülünç derecede dobra bir yorum yaptı. Real Madrid teknik direktörü, takımını Valencia deplasmanındaki zorlu maça hazırlarken, ideal senaryoda şampiyonluk yarışındaki iki rakibinin de bu hafta sonu yenilmesini isteyeceğini itiraf etti.

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Mourinho rakiplerinin puan kaybetmesini bekliyor

Mourinho, La Liga’daki şampiyonluk yarışında kritik bir hafta sonunu heyecanla bekliyor. Takımı, ligdeki etkileyici formunu sürdürmek için cumartesi akşamı Valencia ile karşılaşacağı Mestalla’ya gidecek. Ancak İspanya’nın başkentinde gözler şimdiden başka bir yerde oynanacak büyük mücadeleye çevrilmiş durumda.

Atletico ve Barcelona, zirve yarışını önemli ölçüde etkileyecek bir maçta karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Real Madrid de ligde üstünlük için iki takımla mücadele ederken Mourinho, bu hafta sonunun büyük bir fırsat sunduğunu biliyor. Kendi takımının kazanması ve rakiplerinin puan kaybetmesi, onun için kusursuz bir hafta sonu anlamına gelecek.

Şampiyonluk yarışındaki maça açık sözlü yorum

Ciudad Real Madrid’de basın mensuplarının karşısına çıkan Mourinho’ya bu önemli karşılaşma hakkındaki düşünceleri soruldu. Portekizli teknik direktör, her zamanki gibi en büyük iki rakibiyle ilgili son derece açık bir yanıt verdi. Merakla beklenen maç için istediği sonucun gerçekleşmesinin imkânsız olduğunu kabul etti.

Mourinho, kulübün resmî internet sitesinde yer alan açıklamasında, “İkisinin de kaybetmesini isterdim” dedi. “Bu mümkün değil. Benim için durum çok basit çünkü birileri puan kaybedecek. Geçen hafta hepimiz kazandık ama bu hafta sonu onlardan birinin ya da ikisinin birden puan kaybedeceğini biliyoruz. Açıkçası umurumda değil.”

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Real Madrid daha istikrarlı olmak istiyor

Mourinho rakiplerini takip etse de tamamen kendi takımını geliştirmeye odaklanmış durumda. Real Madrid son dönemde geriye düştüğü maçlarda çarpıcı geri dönüşler yapmayı alışkanlık hâline getirdi ancak teknik direktör takımının oyun üzerinde çok daha fazla kontrol kurmasını istiyor. Mourinho, Racing Santander karşısında alınan 3-0’lık net galibiyeti oyuncuları için tam olarak ölçüt alınması gereken maç olarak gösterdi.

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Mourinho sözlerini şöyle sürdürdü: “Geriye düşüp maçı çevirmek zorunda kalmamak daha iyi. Santander’deki gibi olması daha iyi: 0-3 ve ilk yarı sonunda dört ya da beş de olabilirdi. Geriye düştükten sonra maçı çevirmek birçok olumlu şeyi gösteriyor ama bazı olumsuzlukları da. Olumlu tarafları inanç, takım ruhu, dostluk, riskli durumlara açık olmak, güçlü bir yedek kulübesi, takımın motivasyonu ve hangi formayı giydiğini bilmek.

“Ama bunun olumsuz bir yanı da var ve üzerinde çalışmamız gerekiyor. Santander’de ve evimizdeki neredeyse bütün maçlarda olduğu gibi karşılaşmalara iyi başlayarak daha fazla istikrar sağlamalıyız. Yapılacak çok iş var.”

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Mestalla’da zorlu bir sınav bekliyor

Mourinho, Atletico ile Barcelona arasındaki maçın sonucunu düşünmeden önce oyuncularının kendi maçlarında gerekeni yapması gerekiyor. Real Madrid’i Valencia karşısında zorlu bir deplasman bekliyor. La Liga’da Mestalla’dan üç puanla ayrılmak hiçbir konuk takım için kolay değil.

Madrid maça iyi başlayıp geriye düşmezse şampiyonluk yarışındaki en yakın rakipleri üzerinde büyük baskı kuracak. Valencia’da alınacak bir galibiyet, Atletico ile Barcelona sahaya çıkmadan önce Madrid için ideal zemini hazırlayacak.