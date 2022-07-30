Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin Star Trek filminde rol aldığı ortaya çıktı

Sadece iki saniye gibi çok kısa bir kamera önü tecrübesine sahip.

Geçen yıl tüm dünyanın gözü Carlo Ancelotti'nin üzerindeydi.

Santiago Bernabéu'da teknik direktör olarak ikinci döneminde Real Madrid ile LaLiga ve Şampiyonlar Ligi kupalarını kazanarak, muhtemelen dünyanın en iyi teknik direktörü olarak kabul edildiği bir yıl geçirdi.

Harika bir teknik direktör ve futbol aklı olmasının yanı sıra Carlo Ancelotti aynı zamanda bir aktör.

Son röportajından anlıyoruz ki İtalyan teknik direktörün oyunculuk tarafını unutulmuş.

Hangi filmde yer aldı?

İtalyan hoca, 2016 yapımı Star Trek filminde rol aldı.

Yorktown Yıldız Üssü'nde bir uzaylıyı inceliyordu. Bir yıldız filosu kıyafeti giyerek doktor olarak ekranda göründü. Sadece iki saniye gibi çok kısa bir kamera önü tecrübesine sahipti.

Ancelotti, 2016 yılında Sky Sports'a Zoe Saldana'nın aynı zamanda İtalyan olan kocasıyla çok iyi bir ilişkisi olduğunu söyledi.

"Filmi çekmek için Vancouver'daydılar ve bir ziyaret için gelip onlara katılmamı istediler. Yönetmenle konuştum ve filmde küçük bir rolüm olabileceğini söyledi. Şaka yapıp yapmadığını sordum ve anlattı.

Ronaldo'yu izler gibi davrandı

Ancelotti bu deneyimi sevdi ve hatta uzaylının sadece insanüstü bir futbolcuymuş gibi davrandığını söyleyerek bu durum hakkında şaka yaptı.

La Gazetta Della Sport'a "Önümdeki Cristiano Ronaldo varmış gibi davrandım" dedi.

Diğer röportajlarda, Carlo Ancelotti setteki en iyi isim olmadığını kabul etti, hatta "Ben berbat bir aktörüm" dedi.

Real Madrid teknik direktörü bir Star Trek hayranı olduğunu doğruladı, bu yüzden filmde olmak onun için harika bir deneyimdi.