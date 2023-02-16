İtalyan hoca, İspanyol oyuncusunun elinden kayıp gitmesine göz yumabilir.

NE OLDU? Asensio, Çarşamba günü La Liga'da Real Madrid'in Elche'yi 4-0 yendiği maçta açılış golünü atarken Madrid; Karim Benzema iki ve Luka Modric'in bir golüyle sahadan farklı bir galibiyetle ayrıldı.

Bu galibiyetin ardından gündeme gelen konu; Asensio'nun Santiago Bernabeu'da önümüzdeki yaz sona erecek sözleşmesiydi...

Henüz sözleşmesini uzatma konusunda kulüple bir anlaşmaya varmadı, ancak Ancelotti, 27 yaşındaki oyuncunun kulüpteki geleceği konusunda bir endişe duymuyor.

NE DEDİLER: Madrid patronu, Elche galibiyetinin ardından Asensio hakkında şunları söyledi:

"Bana iyi görünüyor, ama kalıp kalmayacağını bilmiyorum.

"Kalabilir veya kalmayabilir. Bilmiyorum, açıkçası bu durum umurumda bile değil.

"Bu sezon çok önemli bir mücadelemiz var. Önemli olan geçen sene olduğu gibi bize katkı sağlaması.

"Böyle devam ettiği sürece, kulübümüz onun için en doğru kararı verecektir."

BÜYÜK RESİM: Asensio, Dünya Kupası arasından sonra Ancelotti'nin ilk 11 tercihlerinde ilk sırada kendisine yer bulmakta zorlandı.

Madrid'in İspanyol oyuncuya yeni şartlar sunmaya hazır olduğu, ancak Asensio'nun Premier Lig'e gitmek istediği bildiriliyor.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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Getty

Getty Images

SIRADA NE VAR? Asensio, Cumartesi günü La Liga'da Real Madrid Osasuna ile karşılaştığında ilk 11'deki yerini korumayı umuyor.

Ve kısa zaman içerisinde, takımda kalıp kalmayacağına kesin olarak karar verilecek.