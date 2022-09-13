NE OLDU? 2021-22 sezonunun büyük bölümünde Fransız yıldız, Santiago Bernabeu'ya transfer olacak gibi görünüyordu.

Ancak, son anda Paris'te kalmayı tercih etti ve bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı.

NE SÖYLEDİ: Bu yeni anlaşmanın ilk düşünülenden daha kısa olduğu bildirildi ve Ancelotti'ye Madrid'in kapılarının hala Mbappe'ye açık olup olmadığı soruldu.

Bir basın toplantısında şöyle cevap verdi: "Pes ediyorum! Bu sorudan vazgeçin artık.

"Dürüst olmak gerekirse, sahip olduğumuz forvetler, özellikle de gençlerimiz gayet iyi.

"Karim [Benzema] bizi çok heyecanlandırıyor, ancak genç bir oyuncu geldiğinde daha da heyecan verici oluyor.

"Vinicius [Junior] ve Rodrygo'nun yaptıkları çok heyecan verici. Şu anda başka kimseyi transfer etmeyi düşünmüyoruz.

"Biz, bu sezona odaklandık ve oyuncularım da benim gibi düşünüyor."

BÜYÜK RESİM: Mbappe, yakın zamanda New York Times'a söylediği gibi, İspanyol başkentine olası bir geçişin aklının bir köşesinde kaldığını belirtti:

“Ne olacağını asla bilemezsiniz. Oraya hiç gitmedim, ama sanki benim evimmiş gibi hissediyorum."

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