NE OLDU? 2021-22 sezonunun büyük bölümünde Fransız yıldız, Santiago Bernabeu'ya transfer olacak gibi görünüyordu.
Ancak, son anda Paris'te kalmayı tercih etti ve bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzaladı.
NE SÖYLEDİ: Bu yeni anlaşmanın ilk düşünülenden daha kısa olduğu bildirildi ve Ancelotti'ye Madrid'in kapılarının hala Mbappe'ye açık olup olmadığı soruldu.
Bir basın toplantısında şöyle cevap verdi: "Pes ediyorum! Bu sorudan vazgeçin artık.
"Dürüst olmak gerekirse, sahip olduğumuz forvetler, özellikle de gençlerimiz gayet iyi.
"Karim [Benzema] bizi çok heyecanlandırıyor, ancak genç bir oyuncu geldiğinde daha da heyecan verici oluyor.
"Vinicius [Junior] ve Rodrygo'nun yaptıkları çok heyecan verici. Şu anda başka kimseyi transfer etmeyi düşünmüyoruz.
"Biz, bu sezona odaklandık ve oyuncularım da benim gibi düşünüyor."
BÜYÜK RESİM: Mbappe, yakın zamanda New York Times'a söylediği gibi, İspanyol başkentine olası bir geçişin aklının bir köşesinde kaldığını belirtti:
“Ne olacağını asla bilemezsiniz. Oraya hiç gitmedim, ama sanki benim evimmiş gibi hissediyorum."
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:
MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? 23 yaşındaki oyuncunun, PSG'deki uzun vadeli geleceği yaptığı açıklamanın ardından şimdilik havada kalıyor.
Ancak, çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi grup aşaması maçı için Maccabi Haifa'ya karşı sahada olacak.
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