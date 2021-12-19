Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Katalanları kızdıracak sözler: Barcelona bizim rakibimiz değil!

La Liga'da yedi maçlık galibiyet serisi yakalayan ve liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Barcelona taraftarlarını kızdıracak bir açıklama yaptı.

İtalyan çalıştırıcı Real Madrid'in 15 puan gerisinde yer alan Barcelona'nın şampiyonluk yarışında doğrudan bir rakipleri olmadığını söyledi.

Ancelotti ne söyledi?

Takımının Cadiz ile oynayacağı karşılaşma öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ancelotti, Real Betis ve Sevilla'nın daha ciddi rakipler olduğunu söyledi:

"Barcelona'nın artık doğrudan bir rakibimiz olduğunu düşünmüyorum çünkü Sevilla ve Betis gibi daha yakın rakiplerimiz var.

"Yine de Barcelona kadrosu aradaki farkı kapatabilecek kapasiteye sahip ve eğer Barcelona teknik direktörü olsaydım kesinlikle Xavi gibi takımıma güveniyor olurdum."

Benzema ve Vinicius sırtlıyor

Ligde oldukça iyi bir grafik çizen ve en yakın rakibi Sevilla'nın beş puan önünde liderlik koltuğunda oturan Real Madrid, El Clasico'da karşılaştığı Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde de grubundan lider olarak çıkan ve son 16 turunda PSG ile eşleşen Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğun en önemli favorisi olarak görünüyor.

Bu sezon Karim Benzema ve Vinicius Junior'un önderliğinde 39 golle La Lig'nın en fazla gol atan takımı olarak öne çıkan Real Madrid, Barcelona'dan 11 gol fazla atmış durumda.

Ligde tek yenilgisini Espanyol deplasmanında 2-1'lik skorla alan Carlo Ancelotti'nin takımı, Devler Ligi'nde ise Moldova ekibi Sheriff'e mağlup olmuştu.

Daha fazla okuma