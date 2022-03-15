Lider Real Madrid, La Liga puan tablosunun ikinci sırasındaki Sevilla ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı ancak Carlo Ancelotti bitmiş bir yarışın olmadığını söylüyor.

Real Madrid, ligin 28. haftasında Mallorca'yı 3-0 mağlup ederken iki gol Karim Benzema'dan tek gol Fransız golcünün asistinde Vinicius Jr.'dan geldi.

İspanya'da Başkent ekibini bekleyen yalnızca 10 karşılaşma daha kaldı fakat Carlo Ancelotti takımını kendilerini şampiyon görmemeleri konusunda uyardı ve İstanbul anısını hatırlattı.

Carlo Ancelotti ne söyledi?

Mallorca mücadelesinin ardından konuşan İtalyan teknik direktör, "Galibiyet hiçbir şeyi değiştirmez," dedi.

"Pazar günü [Barcelona'ya karşı] kazanmalı ve takımın fiziksel durumundan yararlanmalıyız."

"3-0 önde olduğum Şampiyonlar Ligi finalini nasıl kaybettiğimi hatırlıyorum. Bu gerçekleşti!"

Ayrıca İtalyan teknik direktör Valverde ile Casemiro'yu neden oyundan aldığını şu sözlerle açıkladı:

"Oyunda çok temas vardı ama hakem rekabetçi bir oyunda adil kararlar verdi. Daha fazla karttan kaçınmak için Valverde ile Casemiro'yu oyundan aldım."

İstanbul'da ne olmuştu?

2005 Şampiyonlar Ligi finali, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlendi.

Zorlu mücadelede Carlo Ancelotti'nin ekibi Milan, Liverpool karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Ancak Kırmızıların kaptanı Steven Gerrard, 54. dakikada takımını ateşleyen golü attı.

6 dakika içinde 3 gol bulan Liverpool finali uzatmalara taşıdı ve penaltılarda kupayı kazanan taraf oldu.

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