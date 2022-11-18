Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hem yardımcısı hem oğlu olan Davide Ancelotti'nin avantajını açıkladı

Real Madrid'in dünyaca ünlü çalıştırıcısı, yardımcılığını yapan oğlu Davide Ancelotti ile ilişkisini değerlendirdi.

Real Madrid ile geçtiğimiz sezon hem La Liga'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Dünya Kupası için lige verilen arada ülkesinde yayımlanan bir televizyo programına katıldı.

RAI'de yayımlanan Che Tempo Che Fa adlı programda ünlü sunucu Fabio Fazio'ya konuk olan efsane teknik adam, yardımcılığını yapan oğlu Davide ile ilgili görüşlerini de paylaştı.

Ancelotti ne söyledi?