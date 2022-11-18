Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti hem yardımcısı hem oğlu olan Davide Ancelotti'nin avantajını açıkladı
Real Madrid ile geçtiğimiz sezon hem La Liga'yı hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Dünya Kupası için lige verilen arada ülkesinde yayımlanan bir televizyo programına katıldı.
RAI'de yayımlanan Che Tempo Che Fa adlı programda ünlü sunucu Fabio Fazio'ya konuk olan efsane teknik adam, yardımcılığını yapan oğlu Davide ile ilgili görüşlerini de paylaştı.
Ancelotti ne söyledi?
"Oğlum Davide ile oldukça iyi bir ilişkimiz var. Diğer asistanlara göre bir avantajı var. Oğlum olduğu için fikirlerini korkmadan söyleyebiliyor.
Başkalarının söylemeye cesaret edemediği birçok şeyi ondan duydum. Bana karşı korku hissetmemesi güzel çünkü bir teknik direktör olarak dürüstlüğe ihtiyacım var.
Yardımcılarımın takımla ilgili düşüncelerini her zaman dinlerim ve dinlemeyi her zaman konuşmaya tercih ederim.
Kariyerim boyunca bin 200 maçı geride bıraktım ama maçlardan önce hala stresliyim. Maç önceleri kalp atışlarım daha hızlı atıyor ve biraz terliyorum.
Daha sonra olumsuz düşüncelere kapılıyorum ama maç başladığında tüm bu stres ve gerginlik ortadan kalkmış oluyor"
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