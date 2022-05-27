Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, final öncesi temkinli: "En iyi performansı kaybettiğim tek final olan 2005 İstanbul'da göstermiştik"

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, finallerde her şeyin olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, dördüncü Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir, ancak finallerde her şeyin olabileceği konusunda uyarıyor.

"En iyi performansı kaybettiğim tek finalde göstermiştik. 2005'teki o maç.

Cumartesi günü Paris'teki Parc des Princes'te oynanacak final TSİ 22.00'de başlıyor.

Ancelotti bu akşam düzenlediği basın toplantısında konuştu ve 2002-03 ve 2006-07'de Milan, ardından 2013-14'te Real Madrid ile kazandığı zaferlere değindi.

Yine de 2005'te Milan'ın 3-0 önde olduğu ve altı dakikalık bir sürede üç gol yediği ve sonunda penaltılarla kaybettiği İstanbul finali canını sıkıyor.

Ancelotti, "Bu benim beşinci Finalim ve tüm o maçlarla ilgili güzel anılarım var" dedi.

"Düşünürseniz nadirdir, ancak kaybettiğim tek Final 2005'teki en iyi performanstı. Takımımdan elbette kötü oynamasını istemiyorum ama onları bir finalde her şeyin olabileceği konusunda uyarıyorum. Her şeye hazırlıklı olmalıyız."

İstanbul'daki final

Bunu en iyi performansları olarak adlandırması tesadüf değil, çünkü 3-3'lük geri dönüşte Milan kaleye 14 şut çekmişti.

Aslında, Marcos Alonso'nun eşitliğinden sonra, Liverpool ceza sahası içinden kaleye başka şut çıkaramadı.

Finalin 90 dakikası ve uzatma süresi boyunca Milan, kaleye 22 şut attı.

Modern istatistiklerle, Milan'ın 3.37'lik bir xG'ye sahip olduğu hesaplandı. Liverpool, sadece 1.38'de kalmıştı.

Ancelotti ve Milan, 2005 finalinin intikamını Atina'da bir Pippo Inzaghi resitali ile aldı.

"Futbolda kontrol edemediğiniz şeyler var ve elimizden gelenin en iyisini hazırladık ama kazanmaya yeteceğini söyleyemem."

İtalyan taktisyen, yarınki maç için ilk 11'ine karar verdiğine dair açıklamalarda bulundu, ancak gazetecilere hangi seçimleri yaptığını söylemedi.

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