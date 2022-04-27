Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımının Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 4-3 mağlup olduğu Manchester City karşılaşmasının ardından gelecek sezonki tranfser çalışmalarına ilişkin gelen soruları yanıtladı.

Chelsea'den ayrılacağı açıklanan Antonio Rüdiger'in İspanyol ekibine transfer olacağı yönündeki iddiaları yanıtlayan Ancelotti, imalı bir cevap verdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin satış sürecine sürüklediği Chelsea ile olan kontratını yenilememe kararı alan ve Real Madrid ile sözlü bir anlaşmaya varan Rüdiger, beIN Sports'tan gelen soruya gülerek, "Toni Rüdiger mi? Toni kim? O hala bir Chelsea oyuncusu. Bu konuda hiçbir şey söyleyemem" şeklinde yanıt verdi.

Tuchel ayrılığı açıklamıştı

Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Londra ekibinin içinde bulunduğu durumdan ötürü Rüdiger'i takımda tutmak için büyük kulüplerle savaşamayacaklarını söylemişti.

Rüdiger'in son 1.5 yılda Avrupa'nın en iyi savunmacısı olduğunu dile getiren Tuchel, oyuncuyu tutabilmek için yapabilecekleri bir şey olmadığını söylemişti.

2021-2022 sezonu yaz transfer döneminde Bayern Münih'ten David Alaba'yı bedelsiz olarak kadrosuna katan Real Madrid, Barcelona'nın da gündeminde olduğu öne sürülen Rüdiger transferinde mutlu sona ulaşması halinde iki sezon üst üste Avrupa'nın elit savunmacıları kategorisinde yer alan iki önemli yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmış olacak.

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