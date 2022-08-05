Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den ilginç açıklama: "Eintracht Frankfurt'a göre dezavantajlıyız"

Frankfurt ve Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

Carlo Ancelotti, Süper Kupa öncesi Real Madrid'in Frankfurt'a kıyasla bazı dezavantajları olduğunu söyledi.

İtalyan teknik direktör, Alman ekibinin kondisyon açısından daha ileride olduğuna inanıyor, ancak takımının başka bir kupa kazanmaya çalışırken savaşacağını da ekledi.

Ne söylendi?

Ancelotti, UEFA'ya verdiği demeçte, "Sezona daha erken başlayan Eintracht'tan birkaç dezavantajımız var ama kazanmak için oynayacağız."

"Geçmişe değil ileriye bakıyoruz. Geçen yılki zaferler inancımızı pekiştiriyor ancak önümüzdeki maçlara odaklanmamız gerekiyor.

"Önümüzdeki sezonda alabileceğimiz altı şampiyonluk var ve hepsi için savaşmak istiyoruz."

Oyun tarzı

Frankfurt, geçen sezon Avrupa Ligi'ne uzanırken Barcelona'yı da elemişti. Ancelotti onlardan benzer bir tarzda oynamalarını bekliyor.

"Geçen yıl, Eintracht favoriler arasında olmadığı için özel bir şey başardı."

"Harika maçlar oynadılar, Camp Nou'da Barcelona'ya karşı savunmaya ve yüksek hızlı geçişlere büyük önem vererek kontra atak tarzı bir futbol oynayarak kazandılar."

Ancak Real Madrid de Şampiyonlar Ligi'nde özel bir sezon geçirmişti.

Ancelotti, "Bu çok taze bir hatıra ve ayrıca taraftarlar ve stadyumla çok özel bir kimya vardı."

"Yaptığımız tüm geri dönüşler, tribünlerden gelen destek sayesinde stadyumumuzda elde edildi.

"Her zaman inan, asla pes etme. Sonuçta çok güçlü takımlara karşı oynadık. Acı çekmemiz kaçınılmazdı.

"Biz hazırız. Takım şimdiden çok formda görünüyor.

"[Şampiyonlar Ligi finalinde] bu tür galibiyetlerden sonra aldığınız neşe ve memnuniyet, sizi hiç kimsenin yerinizi almaması gerektiğini hissettiriyor.

"Ve bu, kazanmaya devam etmek için oldukça güçlü bir motivasyon."

Gelenler-gidenler

Real Madrid, Antonio Rudiger ve Aurelien Tchouameni'yi kadrosuna ekledi, ancak Ancelotti birkaç kilit ismin de ayrıldığına dikkat çekti.

Ancelotti, "Rollerinde dünyanın en iyileri arasında yer alan iki oyuncumuz olduğuna inanıyorum" dedi.

"Öncelikle kaliteleri takımın fiziki ve teknik kabiliyetini artırıyor.

"O zaman gruba uyum sağlama ihtiyacı var ve grup da onlara biraz uyum sağlıyor.

Ayrılan üç isim Marcelo, Isco ve Bale'in son yıllarda bu kulüp için tarih yazdığını unutmamalıyız, bu yüzden tüm Real Madrid bu oyunculara minnettar.

"Yeni gelenlerin, ayrılanların başarılarını tekrarlayabileceğini umuyoruz.