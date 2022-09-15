NE OLDU? Valverde, 2022-23 sezonunda Madrid formasıyla çıktığı ilk sekiz maçta üç gol ve iki asist kaydetti.

Uruguaylı oyuncu, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki galibiyette RB Leipzig karşısında bir başka güzel gol atarak iyi bir performans gösterdi.

Ve Ancelotti, oyuncusunun son dönemdeki performansını sürdürebilmesi için ona Valverde'ye meydan okudu.

NE DEDİLER: İtalyan menajer, oyuncusu hakkında övgü dolu şeyler söylerken şu ifadeleri kullandı:

"Bana garip gelen, geçen sezon sadece bir gol atmış olmasıydı. Ona, '10'dan fazla gol atamazsan teknik direktörlük lisansımı yırtacağım' dedim.

"Şu anda harika bir performansı var ve giderek daha da iyi oluyor."

Madrid patronu, takımının Santiago Bernabeu'da Leipzig'i 2-0 yendiği maçın ardından epey mutlu görünüyordu.

BÜYÜK RESİM: Valverde'nin Madrid'de öne çıkmasıyla dünya çapındaki en iyi kulüpler, onu transfer etmek için pusuda bekledi.

Liverpool'un yaz transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncuya ilgi gösterenler arasında yer aldığı bildirildi, ancak şu anda Bernabeu'da 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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