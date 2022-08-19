Casemiro, kulüpte kupalarla dolu dokuz yılın ardından Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti, Manchester United'ın hedefi olan Casemiro'nun "yeni bir meydan okuma" arayışından dolayı kulüpten ayrılmaya karar verdiğini doğruladı.

Casemiro, Los Blancos ile beş Şampiyonlar Ligi kupası kazanırken, Luka Modric ve Toni Kroos ile birlikte tüm zamanların en ikonik orta saha üçlüsünden birini oluşturdu.

Manchester United, son haftalarda odak noktasını uzun vadeli hedef olan Frenkie de Jong'dan uzaklaştırdı ve Brezilyalı orta sahayı transfer etmeye hazır görünüyor. GOAL, perşembe günü Güney Amerikalı için 60 milyon sterlin'lik (72 milyon dolar) bir anlaşmanın sonlandırılmak üzere olduğunu doğruladı.

Carlo Ancelotti ne dedi?

Ancelotti, kulübün Casemiro'nun yeni bir meydan okuma için ayrılma kararına saygı duyduğunu söyledi.

"Bu sabah Casemiro ile konuştum. Yeni bir meydan okuma, yeni bir fırsat denemek istiyor. Ben ve kulüp bunu anlıyoruz.

"Bu kulüpte yaptıkları ortada ve şimdi bu kararına saygı duymak zorundayız. Şu anda görüşmeler var, resmî bir anlaşma yok ama ayrılmak istiyor.

"Bir sonraki mücadelesinde ona en iyisini diliyoruz."

Real Madrid'in hangi seçenekleri mevcut?

İspanya şampiyonunun kulüpteki tüm harcamaları değiştirmeye hazır birinci sınıf oyunculara sahip olma alışkanlığı var.

Aurelien Tchouameni bu yaz Monaco'dan 80 milyon euro civarında bir ücret karşılığında kadroya katıldı ve Casemiro'nun orta saha rolünde uzun vadeli halefi olarak görülüyor.

Madrid elbette Modric ve Kroos'un yanı sıra genç Federico Valverde ve Eduardo Camavinga'yı da oynatabilir.