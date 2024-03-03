Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in umudunu kırmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Real Madrid'e büyük umutlarla transfer olan Arda Güler, İspanya'da umduğunu bulabilmiş değil.

Üst üste üç kez sakatlık yaşadıktan sonra sezona geç giren 19 yaşındaki yıldız, form tutmaya başlasa da yeşil sahada istediği kadar süre alamıyor.

Bu durum Fenerbahçe'nin eski yıldızını her geçen gün daha fazla üzerken, Carlo Ancelotti'den de olumlu bir geri dönüş alınamıyor.

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Valencia maçında da süre alamadı

Real Madrid, La Liga'nın 27. hafta mücadelesinde cumartesi gecesi Valencia'ya konuk oldu.

Maça kötü başlayan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri 27'de Duro, 30'da Yaremchuk'un golleriyle 2-0 geriye düştü.

45+5'te Vinicius Junior'ın golüyle farkı bire indiren Real Madrid, 76'da yine Brezilyalı yıldızla skoru 2-2'ye getirdi.

99'da Jude Bellingham direkt kırmızı kartla oyundan atılırken mücadele 2-2 sona erdi.

Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, oyuna girmedi.

"Bak Arda, Mbappe gelecek"

Öte yandan Carlo Ancelotti'nin, Arda Güler ile Valencia maçından önce bir özel görüşme daha yaptığı iddia edildi.

OKDiario'da yer alan habere göre İtalyan teknik direktör, Arda ile yaptığı görüşmede yazın takıma Kylian Mbappe ve Endrick'in de katılacağını hatırlattığı vurgulandı.

Ancelotti'nin bu örnekleri vererek 19 yaşındaki Türk yıldızı kiralık transfere ikna etmeye çalıştığı gelen bilgiler arasında.