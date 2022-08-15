Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den genç futbolcularına uyarı: "Bu forma ağırdır"

Ancelotti, maçın bütünü üzerinde düşünmeye çağırdı.

Real Madrid, Pazar gecesi Almeria'yı 2-1 mağlup ederek ilk maçtan galip gelmeyi başardı ancak zor bir maçtı ve ilk yarıyı 1-0 geride bıraktılar.

Orta sahada Camavinga ve yeni transfer Tchouameni yer alıyordu.

Maçtan sonra Real Madrid formasının genç oyunculara ağır gelip gelmediği sorulduğunda, İtalyan menajer bunu kısmen kabul etti.

Ne söylendi?

Ancelotti, "Gençler antrenmanlarda yaptıklarından dolayı oynamayı hak ettiler" dedi.

"Ama belki bu maç onlara duygusal anlamda biraz ağırlık verdi.

"Antrenmanlarda gösterdikleri kaliteyi göstermediler, ancak genç oldukları için bu normal ve bu formayı giymek zor.

"Camavinga'yı yanlış yaptığı bir şey yüzünden çıkarmadım, sadece sarı kartı vardı.

Maç yorumu

Ancelotti, maçın bütünü üzerinde düşünmeye çağırdı.

"Geride boşluk buldukları için maça kötü başladık" dedi. "Bu, oyunu zorlaştırdı, çünkü alanı kapatmakta çok iyiydiler.

"Birçok şutumuz oldu ama gol atmakta zorlandık.

"İkinci yarıda daha yorgunlardı ve daha fazla kontrol ve şansımız vardı.

"Lucas Vazquez iyi iş çıkardı. Her zaman tetikte, her zaman doğru yoğunluğu ve doğru tavrı gösteriyor."

Asensio'nun geleceği hakkında

Power Horse Stadyumu'ndaki maç sonrası basın toplantısında teknik direktöre, ısınmayan Marco Asensio'nun durumu soruldu.

Ancelotti, "Real Madrid oyuncusu olduğu sürece Real Madrid oyuncusudur" dedi.

"Geçen sene ne kadar iyi olduğunu hatırlamamız gerekiyor.

"31 Ağustos'tan önce her şey olabilir ama şu an için o önemli bir Real Madrid oyuncusu."