Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Federico Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasındaki kavgaya ilişkin şu yorumda bulundu: "Onlarla gurur duyuyorum"

Real Madrid teknik direktörü Álvaro Arbeloa, Federico Valverde ile Aurélien Tchouaméni arasındaki kavgaya ilişkin açıklamalarda bulundu. İki oyuncu bu hafta şiddetli bir kavgaya karıştı ve bu olayın ardından Valverde başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Arbeloa basın toplantısında, “Oyuncuları kamuoyu önünde rezil etmeyeceğim. Bunu hak etmiyorlar” dedi. “Son aylarda ve yıllarda Real Madrid oyuncusu olmanın ne demek olduğunu gösterdiler.”

“Valverde ve Tchouaméni, devam etmemizi hak ediyor. Bu kulüp için savaşmaya devam etme şansını hak ediyorlar. Onlarla gurur duyuyorum. Hatalarını kabul ettiler, pişmanlıklarını dile getirdiler ve özür dilediler. Bu benim için yeterli.”

“Benim için en önemli şey, soyunma odasında olanların soyunma odasında kalmasıdır. Soyunma odasındaki bu tür olayların dışarı sızması, Real Madrid’e ihanet etmek gibidir. Bu logoya ihanet etmektir. Bu olay sadece şanssızlıktı. Ve şimdi bunu unutmalıyız.”

Perşembe akşamı Valverde, Instagram’da yaptığı bir açıklamayla kafasında bir yara olduğu yönündeki haberlere yanıt verdi. Yaranın doğrudan Tchouaméni yüzünden olmadığını, kavga sırasında yanlışlıkla bir masaya çarptığı için oluştuğunu belirtti.

Cuma günü Real Madrid, Tchouaméni ve Valverde’nin “kendilerini tamamen suçlu hissettiklerini” ve hem birbirlerinden hem de kulübün geri kalanından özür dilediklerini açıkladı. Ayrıca Real Madrid tarafından 500.000 euro para cezasına çarptırıldılar.

Pazar akşamı Real Madrid, FC Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Tarihi bir karşılaşma olacağına benziyor: Barcelona'nın şampiyon olmak için bir beraberlik yeterli. Tchouaméni Real Madrid kadrosunda yer alırken, Valverde başındaki yara nedeniyle kadroda yer almayacak.