Real Madrid tek stoperle kaldı: Bernabeu'daki felaket Mourinho'yu acil durum planına zorluyor

Görünen o ki Real Madrid, ligdeki yürüyüşünü müsabakalar yeniden başlamadan tehdit eden benzeri görülmemiş bir savunma kriziyle karşı karşıya. Beklenen Villarreal maçının yaklaşmasıyla teknik heyet, seçenekler tek bir isme inince savunma hattında gerçek bir çıkmazla baş başa kaldı.

Real Madrid, 10 Ekim'de Santiago Bernabeu'da Villarreal karşısında kızışacak bir mücadeleyle sahalara dönüyor; ancak bu, teknik direktör açısından mümkün olan en kötü zamanda gelen bir maç.

Toplu eksikler

"Mundo Deportivo"nun aktardığına göre asıl sorun, stoper mevkiindeki peş peşe gelen eksiklerden kaynaklanıyor. Savunmacı Asencio, yarın bacak kemiğinden ameliyat olacağının kesinleşmesinin ardından resmen forma giyemeyecek. Takım arkadaşı Huijsen ise son derbi maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Fransa Milli Takımı ile oynadığı sırada geçirdiği sakatlıktan hâlâ iyileşme sürecinde olan ve bugüne kadar maça yetişip yetişmeyeceği netleşmeyen Konaté'nin oynayıp oynayamayacağını çevreleyen belirsizlikle durum daha da karmaşık hale geliyor.

Eder Militao'ya gelince, takımla birlikte antrenmanlara dönmesine rağmen forma giyip giymeyeceği büyük bir soru işareti olarak kalıyor. Zira Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz nisan ayından bu yana hiçbir resmi maç oynamadı ve onu riske atma kararı, takıma yeni bir aksilik yaşatabilecek büyük bir kumar olmaya devam ediyor.

Rüdiger: Tek kurtulan

Bu felaket senaryosu içinde, Villarreal maçı için fiilen hazır olan tek stoper Antonio Rüdiger olarak kalıyor. İşin ilginç yanı, Alman oyuncunun kendisi de mevcut dönemde ilk on birin vazgeçilmezi sayılmıyor ve sağlık ekibi, kronik diz sakatlığının ağırlaşmasını önlemek için ona son derece ihtiyatlı yaklaşıyor.

Karşılaşmaya birkaç gün kalmış olmasına rağmen, Mourinho'nun önündeki çözümler risklerle dolu görünüyor. Sakatlıktan yeni dönmüş olmalarına rağmen Konaté ve Militao'ya güvenmek zorunda kalabilir; bu da onları yeniden sakatlanma riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Zorunlu çözümler

Kulüp kulislerinde durumu kurtarmaya yönelik birkaç yamalık çözüm konuşuluyor. Bunların başında, Ancelotti'nin daha önce yaptığı gibi Tchouaméni'yi yeniden stoper mevkiinde değerlendirmek ya da bu hassas bölgede Carreras veya Dumfries gibi alışılmadık isimlere görev vermek geliyor.

Altyapıya güvenme seçeneğine gelince, Villarreal kadar dişli ve inatçı bir takım karşısında hiçbir hataya tahammülü olmayan bir maçta, bu büyüklükte bir kriz için en ideal çözüm gibi görünmüyor.







