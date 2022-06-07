Fransız orta saha oyuncusu için devlerin karşı karşıya geldiği transfer savaşından Real Madrid galip çıktı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Monaco'yla el sıkışan Real Madrid, Aurelien Tchouameni transferini bitirdi. La Liga şampiyonu genç oyuncu için 100 milyon euro bonservis ödeyecek.

Tchouameni bir süredir yakaladığı çıkışla Avrupa futbolunun transferdeki gözdeleri arasına girmişti.

Muazzam bir potansiyel olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncu için Avrupa'nın devleri sıraya girmiş, Paris Saint-Germain ile Real Madrid arasında büyük bir çekişme yaşanmıştı. Fakat Tchouameni seçimini Real Madrid'den yana yaptı.

Tchouameni'nin fiyatı ne kadar? Sözleşme kaç yıllık?

Real Madrid'in kasasından çıkacak miktar bonuslarla birlikte 100 milyon euro'yu aşacak. Transfer bütçesini 400 milyon euro olarak belirleyen Real Madrid böylece ilk büyük hamlesini yaptı.

Genç oyuncunun kendisini 2027'ye kadar Santiago Bernabeu'ya bağlayacak bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

Real Madrid geçtiğimiz günlerde Chelsea'den ayrılan Antonio Rudiger ile dört yıllık mukavele yapmıştı.

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Tchouameni'yi hangi kulüpler istiyordu?

GOAL, Mayıs ayı sonunda Real Madrid'in Tchouameni için Monaco'yla anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fransız kulübü o dönemde diğer teklifleri reddetmişti. Son anda devreye giren Paris Saint-Germain ve bir süredir genç oyuncunun peşinde olan Liverpool masadan eli boş ayrılan takımlar oldu.

Real Madrid, Tchouameni'yi neden transfer etti?

Ancelotti, Tchouameni'yi 2022/23 sezonundan itibaren rotasyona dahil etmeyi planlasa da, Real Madrid bu transferi uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor.

Tchouameni'nin makine düzeninde işleyen Real orta sahasında 30 yaşındaki Casemiro'nun yerini alması bekleniyor.

Tchouameni önümüzdeki sezon, 2021'de Rennes'den Real Madrid'e transfer olan vatandaşı Eduardo Camavinga'yla birlikte forma mücadelesi verecek.