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Bayern Münihli Lennart Karl, bu yılki taraftar kulübü ziyaretinde bir kez daha şaşırtıcı derecede açık konuştu.

Bayern Münihli futbolcular pazar günü yurt içindeki ve dışındaki çeşitli taraftar kulüplerini ziyaret etti. Karl, İtalya'nın Güney Tirol bölgesindeki Eppan'a gönderildi. Burada 18 yaşındaki futbolcuya sorular yöneltildi. Bir taraftar, profesyonel futbolcu olma hedefi gerçekleşmeseydi hangi mesleği yapacağını sordu.

"Benim için B planı yoktu, sadece A planı vardı" yanıtını veren Karl, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi bile başka ne yapacağımı bilmiyorum. Hayatta çok ama çok zeki biri değilim. Neyse ki futbolda işler yolunda gitti. Yoksa bugünkü kadar iyi bir durumda olmazdım."

Karl, eğitimine devam etmesi konusunda ailesiyle yaşadığı tartışmaları da anlattı: "Bana okulu sonuna kadar götürmem gerektiğini söylediler. Ben de 'Bunu yapmak istemiyorum!' dedim. Her gün uyandığımda tek istediğim futbol oynamaktı."

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Lennart Karl, Bayern Münih formasıyla ilk maçına 17 yaşında çıktı

Karl, altyapıda önce TuS Frammersbach ve Viktoria Aschaffenburg'da oynadı. Ardından 2017'de, dokuz yaşındayken Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. 2022'de kısa süreliğine Aschaffenburg'a döndü, sonra Bayern Münih'in altyapısına katıldı.

Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 15:00 FCB

2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda 17 yaşındayken Bayern Münih A takımıyla ilk maçına çıktı. Bir yıl önce de büyük çıkışını yaptı. Karl artık Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri.

Karl, geçen kış da bir taraftar kulübü ziyaretinde şaşırtıcı derecede açık konuşmuştu. O dönem Real Madrid'e transfer olma hayali kurduğunu itiraf etmişti . Bu sözler kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı. Karl daha sonra kamuoyuna yaptığı açıklamalarda belirgin biçimde daha temkinli davrandı. Yine de çeşitli gol sevinçleriyle bolca konuşuldu.