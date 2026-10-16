Kulüp çevresinden isimlerin İspanyol gazetesi Marca'ya doğruladığı iddiasına göre Bernd Reichart, bundan böyle Real Madrid adına görev yapacak. AS'ın haberinde ise 52 yaşındaki Reichart'ın "İş Birimi Başkanı" olacağı ve Genel Müdür Jose Angel Sanchez'in gözetiminde çalışacağı belirtildi.

Reichart'ın sorumlulukları arasında Bernabeu Stadyumu'nun yönetimi ile Real Madrid'in sponsorluk ve lisanslı ürün faaliyetleri de bulunuyor. Son olarak A22 Sports Management'ın öne çıkan yüzüydü.

Geniş kitlelerce pek tanınmayan şirketin hayli tartışmalı bir geçmişi var. Şirket, 2022'de kurulmasının ardından bilindiği üzere pek destek görmeyen "Super League" projesini ileri taşıdı. Reichart da CEO olarak görev yapıyordu. Madrid'e geçişi, Real Madrid ile UEFA'nın bu yıl yeni ligin hayata geçirilememesiyle ilgili anlaşmazlığı geride bırakmak üzere vardığı mutabakatın hemen ardından geldi.

Real Madrid, daha önce A22 ile birlikte UEFA'dan dört milyar avroyu aşan tazminat talep etmişti. Gerekçeleri, Avrupa futbolunun yönetim organının "Super League"i engellemek için "piyasadaki hâkim konumunu kötüye kullanmasıydı". Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in öncülüğündeki o dönemki plan, 12 kulüpten oluşan ayrı bir elit turnuva kurmayı öngörüyordu. FC Barcelona ve FC Chelsea gibi ilk girişimcilerden bazıları çoktan çekilmiş olmasına rağmen planlar, 2024'te "Unify League" adıyla yeniden düzenlenmişti.

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Real Madrid: Bernd Reichart, RTL'de hangi görevde çalışıyordu?

Reichart'ın hareketli görüntü prodüksiyonu alanında da geçmişi var. RTL Almanya'nın CEO'luğunu yaptı. Ayrıca VOX ve Atresmedia'da üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu.

Öte yandan Bavyera'nın Scheidegg kasabasında doğan Reichart, İspanyol kültürüne hiç de yabancı değil. 1990'ların sonunda bir süre Salamanca Üniversitesi'nde okudu. 2003'ten beri İspanya'da yaşıyor. Atresmedia ise bir İspanyol medya grubu.