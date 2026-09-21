Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior, bir kez daha hayal kırıklığı yaratan bir derbi geçirdi. 56 dakikadan biraz fazla süre sahada kalan Brezilyalı oyuncunun hücumdaki katkısı yalnızca bir başarılı çalım ve isabetli iki şutla sınırlı kaldı.

Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho, dün pazar akşamı Metropolitano Stadı'nda oynanan ve Atletico'nun 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta, takım arkadaşı defans oyuncusu Dean Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından Vinicius Junior'ı oyundan almaya karar verdi.

Öte yandan "Mundo Deportivo" gazetesi, Vinicius'un Metropolitano Stadı'ndaki sönük performansının bu sezonun başındaki bir başka halka olmaktan öteye geçmediğini yazdı.

Yedisi La Liga'da, biri Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere sekiz resmi maçta Brezilyalı oyuncu yalnızca bir gol atarken üç de asist yaptı; ayrıca Santiago Bernabeu'da oynadığı her maçta yuhalamalara maruz kaldı.

Katalan gazetesine göre bundan daha kötüsü, Brezilyalı oyuncunun performansının gelişmek yerine gerilediğinin görülmesi. Buna rağmen Mourinho onu savunuyor ve en iyi seviyesine yeniden ulaşması için ona güven veriyor; ancak gerçekte o, Mourinho'nun her zamanki yedeklerinden biri konumunda.

Gazete, Mourinho'nun Vinicius'a güvendiğini, ancak Real Madrid taraftarlarının ona güvenmediğini ve derhal yedek kulübesine oturtulmasını talep ettiğini belirtti. Bazıları ise oyuncunun başına ne geldiğini anlayamadıkları için endişeli; zira sözleşmesini yenilemesinin ardından önceki sezonlardaki gibi belirleyici oyuncu olmasını beklerken bu henüz gerçekleşmedi.

Diğer taraftan, Fildişi Sahilili Yann Diomande her maçta daha da gelişiyor ve Mourinho'nun kendisine tanıdığı dakikaları en iyi şekilde değerlendiriyor. Derbi maçında altı kez çalım denemesi yaptı, bunlardan dördünde başarılı oldu ve yaklaşık 43 dakikalık fiili oyun süresinde bir gol fırsatı oluşturdu; böylece Vinicius'tan daha iyi bir performans ortaya koydu.

Bu durum, Vinicius'un yedek kulübesine oturtulmasını ve Real Madrid hücumunda sol kanat mevkiini üstlenecek yeni oyuncunun Diomande olmasını talep eden Real Madrid taraftarlarının gözünden kaçmadı.

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