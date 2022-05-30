Real Madrid taraftarları, Şampiyonlar Ligi kutlamasında Mbappe'yi andı: "*r**pu çocuğu Mbappe!"
Real Madrid taraftarları, Şampiyonlar Ligi kutlamalarında zaferin keyfini yaşamaktan çok Kylian Mbappe'ye göndermede bulundular.
Carlo Ancelotti'nin ekibi, Stade de France'da Liverpool'a karşı oynadıkları finali 1-0 kazanarak İspanya'ya kupa ile döndüler.
Mutluluklarını Madrid halkıyla paylaşma zamanı geldiğinde ise taraftarların hedefinde Real Madrid'in teklifini geri çevirip Paris Saint-Germain'de kalan Kylian Mbappe vardı.
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Real Madrid taraftarları, Kylian Mbappe için ne söyledi?
Takım büyük bir kalabalığın önünde sahneye çıkarken şampiyonluk kutlamaları Mbappe'ye yönelik tezahüratlarla yarıda kesildi.
Brezilyalı oyuncu Marcelo'nun konuşma yaptığı esnada Real Madrid taraftarları hep bir ağızdan, "**o*pu çocuğu Kylian Mbappe!" diye bağırmaya başladılar.
Mbappe, Real Madrid'i neden reddetti?
PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitmesine rağmen kulübüyle uzun süre kontrat yenilemeyen Kylian Mbappe'nin Paris'ten ayrılıp Real Madrid'e katılması bekleniyordu.
Fransız oyuncunun annesi, hem İspanyol ekibinden hem de Fransız kulübünden teklifler aldıklarını ve Mbappe'nin seçim yapacağını söyledi.
PSG'den yıllık bonuslarla beraber 100 milyon euro kazanacak olan Mbappe ise duygusal nedenlerden dolayı Ligue 1'de kalmaya karar verdiğini söyledi ve PSG ile üç yıllık yeni bir sözleşmeye imza attı.