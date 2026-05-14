Kylian Mbappé, Perşembe akşamı Real Madrid formasıyla son derece acı bir dönüş yaşadı. Sakatlığından sonra sahalara dönen süper yıldız, Real Oviedo maçında oyuna girdiğinde sert bir yuhalama ile karşılandı ve topa her dokunduğunda Real Madrid taraftarları onu yuhalamaya başladı.

Mbappé, kas sakatlığı nedeniyle son haftalarda Real Madrid'de forma giyememişti. Perşembe günü Oviedo maçında kadroda yer alan oyuncu, 68. dakikada Gonzalo García'nın yerine oyuna girdi. Bu, forvet için acı bir andı çünkü sahaya çıktığında Bernabéu'da şiddetli bir yuhalama yağmuru yaşandı. Topa her dokunduğunda da aynı şey oldu.

Geçen hafta, Real Madrid taraftarlarının Fransız oyuncunun yıldız tavırlarından bıkmış olduğu ortaya çıktı. Onu kulüpten kovmak için başlatılan çevrimiçi imza kampanyası milyonlarca kez imzalandı.

Mbappé bu sezon 41 maçta 41 gol atmış olmasına rağmen, kulübün sorunlarının başlıca sorumlusu olarak görülüyor.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nden elendi ve İspanya'da şampiyonluk unvanını FC Barcelona'ya kaptırdı. Bu, geçen Pazar günü tam da El Clásico'da gerçekleşti ve Barcelona maçı 2-0 kazandı.

Mbappé'nin, Real Madrid kadrosundaki bazı oyuncularla pek iyi anlaşamadığı söyleniyor. Özellikle Vinícius Júnior ve Jude Bellingham'ın Fransız oyuncuyla pek iyi geçinemediği iddia ediliyor.

Son haftalarda forvet sakatlık geçirdi. Bu dönemde birkaç gününü Sicilya'da geçirdiği ortaya çıktı, bu da Real Madrid taraftarlarının hoşuna gitmedi.

Ayrıca The Athletic, geçen hafta Mbappé'nin antrenmanda teknik direktör Álvaro Arbeloa'nın yardımcısına öfkelendiğini yazdı. Antrenman maçı sırasında ofsayt bayrağı kaldırıldığı için ona bağırdığı iddia ediliyor.

Marca'ya göre Mbappé, Real Madrid'de ikramiyeler dahil olmak üzere yılda 35 milyon euro kazanıyor. Real Madrid taraftarları, bu paraya karşılık kulüp için yeterince çaba göstermediğini düşünüyor.