Real Madrid taraftarları galibiyete sevinemedi! Arda Güler’den Carlo Ancelotti’ye çok sert tepki

Real Madrid’in genç yıldızı Almeria karşısında oyuna giremeyince yaşadığı hayal kırıklığını gizlemekten çekinmedi.

La Liga’da hafta sonuna ikinci sırada giren Real Madrid sahasında oynadığı maçta Almeria engelini 3-2’lik skorla geçerken, karşılaşmaya milli oyuncu Arda Güler’in dünyaca ünlü teknik direktör Carlo Ancelotti’ye tepkisi damga vurdu. Lig sonuncusuna karşı ilk yarıyı 2-0 geride tamamlayan ev sahibi takımda oyuna girmeyen Arda, ısınırken giydiği yeleği fırlattı.

Ancelotti’nin son değişiklik hakkını 82’de Kroos yerine Camavinga’yı alarak değerlendirmesiyle birlikte hayal kırıklığı yaşayan Arda, yedek kulübesine yönelirken giydiği yeşil yeleği çıkarttı ve fırlattı.

Ancelotti kazandırdı

Arda’nın bu tepkisi statta bulunan taraftarlar tarafından videoya çekilirken, sosyal medya aracılığıyla oldukça kısa bir süre içerisinde milyonlarca futbolsevere ulaşmış oldu.

Real Madrid karşılaşmayı Carvajal’ın 90’da attığı golle 3-2 kazanırken, Ancelotti yaptığı hamlelerle takımına üç puanı kazandırdı. Ligde lider Girona’nın ardından ikinci sırada yer alan Real Madrid bir sonraki maçını 27 Ocak Cumartesi günü deplasmanda ligin yeni takımlarından Las Palmas ile oynayacak. Ancelotti’nin Arda’ya bu maçta süre vermesi bekleniyor.