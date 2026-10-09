Real Madrid hâlâ bir kriz yaşıyor; üstelik milli ara, özellikle Kylian Mbappé'nin davranışları yüzünden, kraliyet takımının sportif durumunu düzeltmeye yardımcı olmadı.

Sport gazetesi, Mbappé'nin fiziksel sıkıntılarından toparlanmak yerine, mevcut partneri Ester Expósito'yla birlikte Fransa ve İsviçre'de birkaç gün geçirmeye karar verdiğini aktardı.

En çok tartışma yaratan kareler arasında, Mbappé'nin bisiklete bindiği görüntü yer aldı; bu da teknik direktör José Mourinho'nun bir röportajda itiraf ettiği üzere, kendisine yasaklanmış bir aktivite.

Real Madrid taraftarları bu tür davranışlardan bıktı ve rahatsızlıklarını ifade etmek için bir protesto düzenlemeye çağırdı. Bu protesto, yarın cumartesi oynanacak Villarreal maçından birkaç dakika önce gerçekleştirilecek.

Gelecek maçlar RMA La Liga 15:00 VIL

"Santiago Bernabéu'da yuhalamalar: Bernabéu konuşuyor." Protestocuların öfkelerini dile getirmek için seçtiği slogan bu oldu ve sosyal medyada geniş çapta yayılmaya başladı.

Hedef tahtasına oturan 3 isim var: Mbappé, Vinícius ve Florentino Pérez.

Josep Pedrerol'ün sunduğu El Chiringuito programında yorumcular, kraliyet kulübünün içinden geçtiği sportif ve toplumsal durumları tartıştı.

Josep Pedrerol, protestoyu en çok eleştirenler arasındaydı. Konuşmasına şöyle başladı: "Barcelona taraftarlarının, kendi takımlarının oyuncularına yönelik yuhalamalar başlattıkları için Real Madrid taraftarlarına çok teşekkür etmesi gerekir."

Pedrerol, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Real Madrid'in içinde olup biten her şeyden son derece memnun olduğu görüşünde ve şunu belirtti: "Bernabéu taraftarlarının oyunculara yönelik yuhalamalar başlatması Barcelona'nın işine yarıyor."

Spor gazetecisi, Real Madrid oyuncularına yuhalama yapacak olanların tavrını anlayamıyor; hatta onların kraliyet kulübüne mensubiyetinden şüphe ederek şöyle dedi: "Bana öyle geliyor ki onlar Barcelona taraftarı."

Yine de, Real Madrid Villarreal'i yenemezse durum tamamen farklı olacak. Pedrerol şöyle dedi: "90. dakikaya geldiğimizde, takımın skorda geri dönemeyeceğini ve oyuncuların koşmadığını fark edersem, iş değişir. Bu durumda müdahale etmem. Taraftarların rahatsızlıklarını dile getirmesi doğaldır, ama bundan önce değil."