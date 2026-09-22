Real Madrid taraftarı, sadece 8 maçın ardından pahalı rekor transferden tamamen bıkmış durumda

Real Madrid taraftarları Yan Diomande'den tamamen bıkmış durumda. Fildişi Sahilli forvet, geçen yaz RB Leipzig'den 140 milyon euroya transfer edildi ancak henüz etkileyici bir performans ortaya koyamadı.

On dokuz yaşındaki oyuncu, Real Madrid tarihinin en pahalı transferi. 8 maçta henüz gol atamayıp sadece bir asist yapmasının yanı sıra, saha dışındaki davranışları da tartışma konusu oldu.

Real Madrid, geçen pazar Madrid derbisinde Atlético'ya 2-1 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar bu sonucun ardından İspanya Ligi'nde dördüncü sırada yer alıyor.

Diomande, Atlético yenilgisinden bir gün sonra TikTok'ta bir video paylaştı. Fildişi Sahilli futbolcu dans ederken arka planda şu sözlerin yer aldığı bir şarkı çalıyordu: “İstedikleri şey 140 milyondu. Bizi eleştirmek için her zaman gelecekler... Biz ise yükselmeye devam ediyoruz.”

Video büyük olasılıkla Barcelona forveti Karim Adeyemi'nin eşinin paylaşımına bir yanıttı. Alman oyuncu, Borussia Dortmund'dan 22 milyon euroya transfer edildi ve sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

Eşi Loredana, Instagram'da "140 MILLION" yorumunu yaptı. Bu, futbol taraftarları ve medya tarafından doğrudan Diomandé'ye yönelik sert bir gönderme olarak görüldü. Diomandé, bu dev bonservis bedeliyle ezeli rakip Real Madrid'e transfer olmuştu ancak orada hâlâ uyum sağlamaya çalışıyor.

Real Madrid taraftarlarının büyük bölümü sosyal medyada bu pahalı transfere öfkeli. Taraftarlar, onun futbola odaklanması gerektiğini ve bu videoyla kulübü küçük düşürdüğünü düşünüyor.