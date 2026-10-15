Avrupa futbolunun haritasını yeniden çizen bir hamleyle, Super Lig turnuvasının İcra Kurulu Başkanı Bernd Reichart, artık Real Madrid'in dışarıdan bir müttefiki olmaktan çıkıp beyaz kulübün tam kalbinde yer almaya başladı.

Tartışmalı Super Lig projesinin yüzü ve beyni olan adam, Avrupa devriminin cübbesini çıkarıp Real Madrid'in resmi takımını giymeye karar verdi; önemi itibarıyla en büyük futbol transferleriyle boy ölçüşen bir yönetim transferinde.

Super Lig'in medya yüzü Beyaz Ev'de

İspanyol "AS" gazetesinin öğrendiğine göre Bernd Reichart, uzun süredir boş kalan bir göreve gelmek üzere resmen Real Madrid'e katıldı: ticari operasyonlar başkanlığı.

Super Lig projesinin kilit figürü olan Alman yönetici, kulübün en önemli ekonomik dosyalarının başında olacak; bunlar arasında Santiago Bernabeu Stadı'nın işletmesi ile sponsorluk ve pazarlama dosyaları yer alıyor. Reichart, doğrudan kulübün İcra Kurulu Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Jose Angel Sanchez'e rapor verecek.

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UEFA'ya dava açmaktan Madrid'in işlerini geliştirmeye

Reichart, Super Lig projesinde sıradan bir çalışan değildi; projenin gelişim aşamalarının tamamı boyunca medya yüzü ve en sert savunucusuydu. Bu proje, tarihi bir hukuk mücadelesine öncülük etmiş ve mahkemenin Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA"nın hakim durumunu kötüye kullandığını kabul etmesiyle sonuçlanmıştı. Bu da büyük kulüpler ile Avrupa yönetim organı arasındaki güç dengesinin yeniden kurulmasını zorunlu kılmıştı.

Reichart'ın futbol dışında da zengin bir geçmişi var. Daha önce dev medya grubu RTL'in icra kurulu başkanlığı görevini üstlenen Alman yönetici, İspanyol Atresmedia şirketinde de çalıştı. Bu da ona iş yönetimi ve eğlence sektöründe geniş bir tecrübe kazandırdı.

Yaklaşan bir Avrupa barışının mesajı

Gazeteye göre bu atama, Real Madrid'in duvarlarının ötesine geçen anlamlar taşıyor. Super Lig projesinin en öne çıkan taraflarından birinin Kraliyet kulübüne katılması ve kendisini kulübün ticari işlerini geliştirmeye adaması, bu yılın şubat ayında varılan ön anlaşmanın ardından Avrupa futbolu için nihai barış anlaşmasının çok yakın olduğuna güçlü bir şekilde işaret ediyor.

Avrupa isyanının mimarının Real Madrid'e hizmet etmek üzere bir kenara çekilmesiyle, Madrid ile UEFA arasındaki çekişme sayfası nihayet kapanmış görünüyor. Böylece başlığı karşı karşıya gelmek değil ortaklık olan yeni bir dönem başlıyor.



