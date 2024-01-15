Real Madrid'in tecrübeli savunmacısı Antonio Rüdiger'den Arda Güler ile ilgili kritik bir uyarı geldi.

Real Madrid, İspanya Süper Kupa Finali'nde ezeli rakibi Barcelona'yı El Clasico'da 4-1 mağlup ederek kupanın ahibi oldu.

Brezilyalı Vinicius Junior hat-trick yaparken Madrid'in diğer golünü Rodrygo kaydetti. Barça'nın tek golü ise Robert Lewandowski'den geldi.

A Millî Takım'ın yıldızı Arda Güler ise maça yedek başladı ve süre alamadı. Ancak maç sonunda Arda için güzel sözler vardı.

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Real Madrid'in dünyaca ünlü Alman stoperi Antonio Rüdiger, genç yıldızın yeteneklerini övdü.

Antonio Rüdiger ne söyledi?

El Clasico'nun ardından Arda Güler ile ilgili yorumlarını paylaşan Antonio Rüdiger, şunları söyledi:

"Arda Güler çok yetenekli bir oyuncu. Kesinlikle Türkiye'de yetenekli oyuncular var. Arda'ya süre vermek lazım.

"Büyük ilgi, üzerinde baskı yaratıyor"

"Zor bir dönemden geçti, sakatlıktan çıktı. Her geçen gün daha iyi oluyor. Real Madrid'in geleceği Arda Güler.

"Ona sürekli sabırlı olması gerektiğini söylüyorum. Türkiye'de çok tanınan biri, önemli biri ve bu durum baskı yaratıyor. Ancak, Real Madrid'de sabırlı olması gerekiyor."