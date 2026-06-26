Fabrizio Romano’nun haberine göre, Real Madrid ve Como, Nico Paz’ı konu alan transfer karmaşasında bir anlaşmaya vardı. Orta saha oyuncusu 2024 yılında altı milyon avroya İtalyan kulübüne satılmıştı, ancak Real o dönemde bir geri alım maddesi eklemişti. Akıllı bir düzenleme sayesinde, Madridliler şimdi bu anlaşmadan önemli bir kazanç elde edecek gibi görünüyor.

Real'in A takımında sekiz maç oynadıktan sonra, Cesc Fàbregas'ın takımı 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattı. İtalyanlar altı milyon euro ödedi, ancak transferde bazı pürüzler vardı.

Madrid kulübü, sözleşmeye yüzde elli bir satış payı ve ayrıca bir geri alım maddesi eklemişti. Real Madrid şimdi bu maddeyi devreye sokuyor.

Satın alma sözleşmesinde, Real'in oyuncuyu istediği zaman 9 milyon euro karşılığında geri alabileceği belirtilmişti. Ancak Paz, İspanya'nın başkentinde forma giymeyecek, İtalya'ya geri dönecek.

Como, Real’den 9 milyon euro alacak, ancak genç oyuncuyu hemen geri satın alacak. Şu an için bunun tam tutarı belli değil. Oyuncunun değeri 60 milyon euro olarak değerlendiriliyor, ancak doğrudan transfer ücreti bu tutarın altında.

İtalyan kulübü, önceki görüşmelerden ders almış görünüyor. Real Madrid yine bir yeniden satış maddesi ve geri alım maddesi saklı tutuyor, ancak bunların tutarlarının eskisinden çok daha yüksek olması bekleniyor.

Paz ve Como, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanarak tarih yazdı. Arjantinli yıldız oyuncu, 35 Serie A maçında 12 gol attı ve 7 asist yaptı.