Real Madrid sezonu Zidane ile tamamlayacak

Real Madrid'de tartışılan adam haline gelen Zinedine Zidane'ın sezonu tamamlayacağı iddia edildi

'da iki maç fazlasına rağmen lider 'in dört puan gerisine düşen, İspanya Kupası'nda ise üçüncü lige tekabül eden 2. Lig B Grubu takımlarından Alcoyano'ya elenen 'de teknik direktör Zinedine Zidane'ın sezonu tamamlayacağı öğrenildi.

Marca'da yer alan haberde Real Madrid yönetiminin değişiklik ihtiyacının farkında olduğu ancak bu karar için sezon sonunun beklenileceği ifade edildi. İki farklı dönemde Real Madrid teknik direktörlüğü yapan Zinedine Zidane, ilk döneminde üst üste üç Şampiyonlar Ligi zaferi yaşarken, ikinci döneminde geçtiğimiz sezon takımını La Liga şampiyonluğuna taşımıştı.