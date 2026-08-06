Dikkat, şimdi iş rakamlara geliyor! Yan Diomande'nin 27 Kasım 2025'te CD Leganes ve 16 Temmuz 2026'da RB Leipzig ile attığı sözleşme imzaları arasında 232 gün vardı. Fildişi Sahilli oyuncu, bu yaklaşık sekiz ayda İspanyol ekibi adına yalnızca 10 maça çıktı, toplamda ise 542 dakika oynadı.

Buna karşılık Madrid'in güneyindeki bir banliyöde 1928'de kurulan bir kulüp olan Leganes, Saksonya ekibinden şimdiden tam 20 milyon euro aldı. Leipzig'de olanlar ise biliniyor: Diomande, 36 resmi maçta attığı 13 gol ve yaptığı 10 asistin ardından 2025/26 sezonunun Bundesliga çaylağı seçildi ve şimdi üç haneli bir bedelle Real Madrid'e transfer oluyor. İnanılmaz!

Kraliyet Kulübü'nün ödeyeceği bonservis bedelinin gerçekte ne kadar olacağı, son günlerde Leganes için de büyük önem taşıyordu. Çünkü her ilave milyonla birlikte mevcut ikinci lig ekibinin kasasına da daha fazla para girecekti.

Leganes, Diomande'nin Real transferi sayesinde ne kadar kâr etti?

Çünkü Leganes, Diomande'nin satışında satış kârı üzerinden yüzde 5 pay almayı garanti altına aldı; sonraki satış üzerinden değil! Yani 19 yaşındaki oyuncu 20 milyon euroya satıldı. Eğer transfer, Sky'ın bildirdiği gibi 125 milyon euroluk temel bonservis bedeliyle gerçekleşirse, satış kârı 105 milyon euro oluyor ve bunun yüzde 5'i de 5,25 milyon euro ediyor. Bonservis bedeline ayrıca ulaşılması daha kolay 10 milyon euro tutarında bonuslar eklenebilir, Sky'a göre bir 5 milyon euro daha ise ulaşılması daha zor bonuslardan oluşuyor.

Bu senaryoda Leganes, Youssef En-Nesyri ile birlikte (2019/20'de Sevilla FC'ye) zaten kulüp tarihinin rekor satışı olan Diomande'den toplamda 25,5 milyon euro sabit gelir elde etmiş olacak. Bu da onun maç başına dakikası için 47.048 euro ya da maç başına yaklaşık 2,55 milyon euro demek. İnanılmaz!

Peki Diomande, o dönem yükselen takım konumundaki Leganes'te bu 542 dakikalık sürede aslında nasıl bir performans sergiledi? Burada da Sevilla FC önemli bir rol oynamalı.

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Yan Diomande geçmişte hangi kulüplerde deneme antrenmanına çıktı?

Diomande daha önce gerçek bir yolculuk yaşamıştı. Kendi ülkesinde keşfedilen oyuncu, çeşitli dolambaçlı yolların ardından ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te bulunan özel spor akademisi DME Academy'ye ulaştı. Orada kısa sürede her şeyi domine eden figüre dönüştü ve Chelsea FC, Crystal Palace, AFC Bournemouth, Glasgow Rangers, Colorado Rapids ve Charlotte FC'de hızla deneme antrenmanları yapma fırsatı kazandı.

Bugün neredeyse inanılmaz görünse de tüm kulüpler Diomande'yi reddetti. Leganes ise DME ile doğrudan bağlantıları sayesinde harekete geçti. DME'de 2021 ile 2024 yılları arasında sportif direktörlük yapan Todd Eason, kısa süre önce ESPN'e şunları anlattı: "Birçok kişi bu hikâyeyi gerçekten bilmiyor ama Leganes'in sahibi (Jeff Luhnow, editör notu) Houston'da Blue Crow adlı bir yatırım grubunu yönetiyor ve sanırım kısa süre önce bir USL kulübü olan Cascade'i satın aldı. Ancak benim birlikte çalıştığım ve tüm bu oyuncuları bulan Afrika grubunu da o finanse ediyordu. Sanırım Afrikalı ortağıyla arası bozuldu ve bu yüzden Dio ile bir başka oyuncuyu Leganes'e getirdi."

Bonservissiz gelen Diomande'nin sezon devam ederken İspanya'ya ancak daha sonra gelmesinin nedeni, bunun en erken 14 Kasım'daki 18. doğum gününden itibaren mümkün olmasıydı. Ancak bugün 14 kez milli olan oyuncu, ABD'den bir sakatlıkla gelmişti; bu nedenle ilk kez kadroya girmesi ve debutunu yapması için Mart 2025'e kadar beklemek gerekti.

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Sırf onun için hazırlık maçı! Yan Diomande, Leganes'in teknik direktörünü etkiledi

Leganes yöneticileri, gelişinden önce kanat oyuncusunu yalnızca videolarda görmüştü. Sakatlığını atlattıktan sonra sonunda U19'da antrenmanlara başladığında ve diğer herkese açık ara üstünlük kurduğunda herkesin gözleri büyüdü.

Bunun üzerine Leganes, yalnızca Diomande için bir iç hazırlık maçı organize etti: A takım, ikinci takım ve U19 oyuncularıyla takviye edilmiş bir ekibe karşı oynadı. Diomande muhteşem bir performans ortaya koydu, birçok olağanüstü bireysel aksiyonun ardından iki harika gol attı ve profesyonel takımın savunmacılarını adeta perişan etti.

Dönemin kaptanı Sergio Gonzalez kısa süre önce COPE radyosunda, "İnanılmazdı. İlk top dokunuşunda bile 'Burada özel bir şey var, bu normal değil' dedik" diye hatırlattı. Teknik direktör Borja Jimenez ise Diomande'nin erkenden oyundan alınmasını acilen istedi. Sakatlık riskini önlemek istiyordu, çünkü zaten yeterince görmüştü. Jimenez için artık netti: Bu çocuğa ligde kalma mücadelesinde ihtiyacımız var, hem de hemen!

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Yan Diomande, Leganes adına ilk maçına tam da Real Madrid'e karşı çıktı

100 saat bile geçmeden Diomande, profesyonel takımda ilk kez dört dakikalık kısa bir süre aldı; hem de yeni kulübü Real Madrid'e karşı Estadio Santiago Bernabeu'da. 14 gün sonra ise Barcelona FC karşısında ilk 11'deki ilk maçına çıktı.

Ardından 4 Mayıs ve Sevilla'daki Sanchez Pizjuan geldi. Leganes, bir önceki maç gününde Girona karşısında sahasında ancak uzatma dakikalarında gelen şanslı bir beraberlik alabilmiş olmasının ardından, düşme hattının üstündeki bölgenin dört puan gerisinde ve sondan ikinci sırada deplasmana gitti.

Kadro olarak eksik konuk ekip 2-2'yi korurken, 90. dakikanın çok sonrasında maçın son pozisyonu geldi: Sevilla lehine kullanılan bir korner savuşturulduktan sonra Leganes oyunu kaleci üzerinden hızlı başlattı ve ev sahibinin öne çıkmış savunmasına karşı kontra yakaladı. Diomande topu öne çıkan kaleci Orjan Nyland'ın yanından geçirdi ve kaleye yaklaşık 22 metre mesafede önünde sadece boş ağ kaldı.

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Yan Diomande, Leganes adına dev fırsatı kaçırdı - taraftarlardan eleştiri

Biraz acele ederek topu sol direkten dışarı gönderdi. Son hesapta Leganes'in hanesine yazılmayan o iki puan, Diomande'nin ayağındaydı. Taraftarlar sosyal medyada çılgına döndü ve onu sert şekilde eleştirdi. Hayal kırıklığı içindeki teknik direktör Jimenez, pozisyonla ilgili şu ifadeleri kullandı: "95. dakikada Diomande'nin kaleye tek başına gittiğini görünce maçı zaten kazandığımızı düşündüm. O anda galibiyete inandım. Farklı bir karar verebilirdi, bu neredeyse kesin. Kendisi için bu seviyenin yeni olduğu çok genç bir çocuk. Şu anda desteğe ihtiyacı var. Yıkılmıştı."

Sadece birkaç gün sonra Diomande, bir futbol maçında kaçan bir fırsatı tamamen anlamsız kılan bir kader darbesi yaşadı. Tüm yol arkadaşları tarafından tam bir aile insanı olarak tanımlanan genç oyuncu, kız kardeşi Roxane'ı bir anda kaybetti. Bunu Dünya Kupası sırasında kamuoyuna açıkladı ve The Players' Tribune'da ona son derece duygusal bir mektup yazdı.

Diomande, hemen sonraki hafta sonunda muhtemelen Leganes formasıyla en iyi performansını sergiledi. Espanyol Barcelona'ya karşı iç sahada alınan 3-2'lik galibiyet, öncesindeki sekiz maçlık galibiyetsiz seriyi sona erdirdi. Diomande 2-0'ı attı ve 3-0'a yol açan kendi kalesine golde başrolü oynadı. Attığı gol, onu 18 yıl, beş ay ve 27 günlük yaşla Primera Division'da fileleri havalandıran en genç Leganes oyuncusu yaptı.

CD Leganes, Yan Diomande olmadan nasıl bir performans gösterdi?

Diomande daha sonra taraftar portalı somoslega.com'a, "Küçük yaşlardan beri şu anda olanlara hazırlandım. Bu yüzden baskı hissetmiyorum. Bu anın geleceğini biliyordum. Bu gerçekleşen bir rüya" dedi. "Eskiden televizyonda oyuncuların gol attığını ve isimlerinin bağırıldığını hep birlikte izlerdik. Şimdi burada olmak, adımın tezahüratlarla söylendiğini duymak beni çok mutlu ediyor."

Bu galibiyet ve sondan bir önceki ile son haftadaki iki galibiyetle birlikte kulüp, 2016'da ilk kez yükseldiği ve dört yıl ligde kaldığı üst ligden düşmemek için bir kez daha güçlü şekilde direndi. Ancak bu da yetmedi: Girona'nın ve - tam da ironik biçimde! - Sevilla'nın bir puan gerisinde kalan Leganes yeniden küme düştü.

Kim bilir, Diomande Sevilla'da o geç gelen 3-2'yi atmış olsaydı kalan maçlarda neler yaşanırdı. O, ardından Almanya'dan adeta bir anda İspanya'ya, Kraliyet Kulübü'ne geri dönerken, Leganes onsuz çok karmaşık bir yıl geçirdi. 16. sıradaki takım, yeniden düşmekten yalnızca altı puan farkla kurtuldu.

Şimdi yeni bir başlangıç kapıda, en azından mali açıdan kulübün durumu iyi. Ancak şu ana kadar yeni transferlere yalnızca 1,27 milyon euro yatırım yapıldı. Şimdi gelecek 5,5 milyon euro, Leganes'e transfer piyasasında muazzam bir ivme kazandıracak; Diomande sayesinde.

Yan Diomande: Kariyer performans verileri