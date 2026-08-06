Dikkat, şimdi rakamlardan bahsediyoruz! Yan Diomande'nin CD Leganes ile 27 Kasım 2024'te ve RB Leipzig ile 16 Temmuz 2025'te attığı imzalar arasında 232 gün vardı. Bu yaklaşık sekiz ayda Fildişi Sahilli oyuncu, İspanyol ekibi adına yalnızca 10 kez sahaya çıktı ve toplamda 542 dakika oynadı.

Buna karşılık Madrid'in güneyindeki bir banliyöde 1928 yılında kurulan kulüp Leganes, Saksonya ekibinden şimdiden tam 20 milyon euro aldı. Leipzig'de yaşananlar ise biliniyor: Yıldırım hızındaki Diomande, 36 resmi maçta attığı 13 gol ve yaptığı 10 asistin ardından 2025/26 sezonunun Bundesliga'da yılın çaylağı seçildi ve şimdi de, perşembe öğleden sonra itibarıyla resmiyet kazanmış durumda, üç haneli bir bonservis bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer oluyor. İnanılmaz!

Kraliyet ekibinin ödeyeceği bonservisin gerçekte ne kadar olacağı, son günlerde Leganes'in de en çok ilgilendiği konulardan biriydi. Çünkü her ek milyonla birlikte mevcut ikinci lig ekibinin de kasasına daha fazla para girecekti.

Leganes, Diomande'nin Real transferi sayesinde ne kadar kâr etti?

Çünkü Leganes, Diomande'nin satışında satış kârından yüzde 5 pay almayı garanti altına aldı; sonraki satıştan değil! Yani: 19 yaşındaki oyuncu 20 milyon euroya satıldı. Eğer transfer, Sky'ın bildirdiği gibi 125 milyon euroluk taban bonservis bedeliyle gerçekleştiyse, satış kârı 105 milyon euro oluyor ve bunun yüzde 5'i de 5,25 milyon euro eder. Bonservis bedeline ayrıca ulaşılması daha kolay 10 milyon euro tutarında bonuslar eklenebilir, bir 5 milyon euronun daha ise Sky'a göre ulaşılması daha zor olduğu belirtiliyor.

Bu senaryoda Leganes, zaten Youssef En-Nesyri ile birlikte (2019/20'de Sevilla'ya) kulüp tarihinin rekor satışı olan Diomande'den toplamda 25,5 milyon euro garanti gelir elde etmiş olacak. Bu da onun oynadığı dakika başına 47.048 euro ya da maç başına yaklaşık 2,55 milyon euro anlamına geliyor. İnanılmaz!

Peki Diomande, o dönemin yeni yükselen ekibi Leganes'te bu 542 dakikalık süre içinde aslında nasıl bir performans sergiledi? Burada da Sevilla önemli bir rol oynayacaktı.

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Yan Diomande geçmişte hangi kulüplerde deneme antrenmanlarına çıktı?

Diomande'nin daha önce gerçekten de uzun ve dolambaçlı bir yolculuğu olmuştu. Kendi ülkesinde keşfedilen oyuncu, birçok dolaylı yolun ardından ABD'nin Florida eyaletindeki Daytona Beach'te bulunan özel spor akademisi DME Academy'ye ulaştı. Orada kısa sürede her şeye hükmeden figür haline geldi ve Chelsea, Crystal Palace, AFC Bournemouth, Glasgow Rangers, Colorado Rapids ve Charlotte FC'de deneme antrenmanı fırsatları yakaladı.

Bugünden bakınca neredeyse inanılmaz ama tüm kulüpler Diomande'yi reddetti. Leganes ise doğrudan DME ile kurduğu bağlantılar sayesinde hamlesini yaptı. DME'de 2021 ile 2024 yılları arasında sportif direktörlük yapan Todd Eason, kısa süre önce ESPN'e şöyle anlattı: "Birçok kişi bu hikâyeyi gerçekten bilmiyor ama Leganes'in sahibi (Jeff Luhnow, editör notu) Houston'da Blue Crow adında bir yatırım grubunu yönetiyor ve sanırım kısa süre önce bir USL kulübü olan Cascade'i satın aldı." "Ayrıca benim birlikte çalıştığım ve tüm bu oyuncuları bulan Afrika grubunu da finanse ediyordu. Sanırım Afrikalı ortağıyla arasını bozdu ve bu yüzden Dio ile bir başka oyuncuyu Leganes'e getirdi."

Bonservissiz gelen Diomande'nin sezon devam ederken ancak İspanya'ya ulaşabilmesinin nedeni, bunun en erken 14 Kasım'daki 18. yaş gününden itibaren mümkün olmasıydı. Ancak bugün 14 kez milli olan oyuncu, ABD'den bir sakatlıkla gelmişti; bu yüzden ilk kez maç kadrosuna girmesi ve ilk maçına çıkması Mart 2025'e kadar mümkün olmadı.

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Sırf onun için hazırlık maçı! Yan Diomande, Leganes teknik direktörünü etkiledi

Leganes yöneticileri, onun gelişinden önce kanat oyuncusunu yalnızca videolarda görmüştü. İyileşmesinin ardından sonunda U19'la antrenman yapmaya başladığında ve herkesten açık ara üstün göründüğünde, herkesin gözleri faltaşı gibi açıldı.

Bunun üzerine Leganes, sadece Diomande için kulüp içinde bir hazırlık maçı organize etti: A takım, ikinci takım ve U19 oyuncularıyla takviye edilmiş bir ekibe karşı oynadı. Diomande muhteşem bir performans sergiledi, birkaç olağanüstü bireysel aksiyonun ardından iki harika gol attı ve profesyonel takımın savunmacılarını adeta sahadan sildi.

Dönemin kaptanı Sergio Gonzalez kısa süre önce COPE radyosuna, "İnanılmazdı. Daha ilk top kontrolünde, 'Burada özel bir şey var, bu normal değil' dedik" sözleriyle o günü anlattı. Teknik direktör Borja Jimenez, Diomande'nin acilen erkenden oyundan alınmasını istedi. Bir sakatlığı önlemek istiyordu, çünkü zaten yeterince görmüştü. Jimenez için tablo netleşmişti: Bu çocuğa ligde kalma mücadelesinde ihtiyacımız var, hem de hemen!

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Yan Diomande, Leganes formasıyla ilk maçına tam da Real Madrid'e karşı çıktı

100 saat bile geçmeden Diomande, profesyonel takım adına ilk kez dört dakikalık kısa bir süre aldı; hem de yeni kulübü Real Madrid'e karşı, Santiago Bernabeu'da. 14 gün sonra ise Barcelona'ya karşı ilk 11'de başladığı ilk maçını oynadı.

Ardından 4 Mayıs ve Sevilla'daki Sanchez Pizjuan geldi. Leganes, bir önceki maç gününde Girona karşısında sahasında ancak uzatmalarda gelen şanslı bir beraberlik alabilmişken, düşme hattının hemen üstüyle arasında dört puan fark bulunan sondan ikinci sıradaki takım olarak deplasmana gitti.

Kadro açısından eksik konuk ekip, 2-2'yi 90. dakikanın çok sonrasına kadar korudu ve ardından maçın son aksiyonu geldi: Sevilla lehine kullanılan bir korner savuşturulduktan sonra Leganes, kalecisi üzerinden oyunu hızla başlattı ve öne çıkmış ev sahibi savunmasına karşı kontraatak geliştirdi. Diomande topu kalesini terk eden kaleci Orjan Nyland'ın yanından geçirdi ve kaleye yaklaşık 22 metre mesafede önünde sadece boş ağlar kaldı.

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Yan Diomande, Leganes adına dev fırsatı kaçırdı: Taraftarlardan eleştiri

Biraz acele ederek topu sol direğin yanından auta gönderdi. Son hesapta Diomande'nin ayağında olan o iki puan Leganes'e eksik kaldı. Taraftarlar sosyal medyada çılgına döndü ve onu sert şekilde eleştirdi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Jimenez pozisyonla ilgili, "95. dakikada Diomande'nin tek başına kaleye gittiğini gördüğümde maçı kazandığımızı düşündüm. O anda galibiyete inandım. Farklı bir karar verebilirdi, bu neredeyse kesin. Bu seviye onun için yeni olan çok genç bir çocuk. Şu anda desteğe ihtiyacı var. Yıkılmış durumdaydı" dedi.

Sadece birkaç gün sonra Diomande, bir futbol maçında kaçan gol fırsatını tamamen anlamsız kılan bir kader darbesi yaşadı. Yol arkadaşlarının tamamı tarafından son derece aileci biri olarak tanımlanan genç oyuncu, kız kardeşi Roxane'ı aniden kaybetti. Dünya Kupası sırasında bunu kamuoyuna açıkladı ve The Players' Tribune'da ona son derece duygusal bir mektup yazdı.

Takip eden hafta sonunda Diomande, muhtemelen Leganes formasıyla en iyi performansını ortaya koydu. Espanyol Barcelona'ya karşı alınan 3-2'lik iç saha galibiyeti, daha önceki sekiz maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Diomande 2-0'ı atan isim oldu ve 3-0'a götüren kendi kalesine golde baş sorumluydu. Attığı gol onu 18 yaş, beş ay ve 27 günle Primera Division'da gol atan en genç Leganes oyuncusu yaptı.

CD Leganes, Yan Diomande olmadan nasıl bir performans sergiledi?

Diomande daha sonra taraftar portalı somoslega.com'a, "Şu anda olanlara küçük yaşlardan itibaren hazırlandım. Bu yüzden baskı hissetmiyorum. Bu anın geleceğini biliyordum. Bu, gerçekleşen bir rüya" dedi. "Eskiden hepimiz televizyonda oyuncuların gol attığını ve isimlerinin bağırıldığını görürdük. Şimdi burada olmak, ismimin tezahüratlarla söylendiğini duymak beni çok mutlu ediyor."

Kulüp, ilk kez 2016'da yükseldiği ve dört yıl boyunca ligde kaldığı bu seviyede, bu galibiyetin yanı sıra sondan bir önceki ve son haftadaki iki galibiyetle birlikte yeniden 2. lige düşmemek için büyük bir direnç gösterdi. Ancak bu da yetmedi: Girona'nın ve tam da Sevilla'nın bir puan gerisinde kalan Leganes yeniden küme düştü.

Kim bilir, Diomande Sevilla'da o geç gelen 3-2'yi atsaydı kalan maçlarda neler olurdu. O, daha sonra Almanya'dan adeta bir anda yeniden İspanya'ya, Kraliyet ekibine dönerken, Leganes onsuz çok karmaşık bir yıl geçirdi. 16. sırada yer alan takım, yeniden düşmekten sadece altı puan farkla kurtuldu.

Şimdi yeni bir başlangıç kapıda, en azından mali açıdan kulübün durumu iyi. Ancak şu ana kadar yeni transferlere yalnızca 1,27 milyon euro yatırım yapıldı. Şimdi gelecek 5,5 milyon euro daha, Leganes'e transfer piyasasında büyük bir ivme kazandıracak; hem de Diomande sayesinde.

Yan Diomande: Kariyer performans verileri