Dikkat, şimdi rakamlar devreye giriyor! Yan Diomande’nin 27 Kasım 2025’te CD Leganes ve 16 Temmuz 2026’da RB Leipzig ile attığı sözleşme imzaları arasında 232 gün vardı. Fildişi Sahilli oyuncu bu yaklaşık sekiz aylık süreçte İspanyol ekibi adına yalnızca 10 kez forma giydi ve toplamda 542 dakika sahada kaldı.

Buna karşılık 1928’de Madrid’in güneyindeki bir banliyöde kurulan Leganes, Saksonya ekibinden tam 20 milyon euro aldı. Leipzig’de yaşananlar ise biliniyor: 36 resmi maçta attığı 13 gol ve yaptığı 10 asistin ardından Bundesliga’da 2025/26 sezonunun çaylağı seçilen ışık hızındaki Diomande, şimdi üç haneli bir bedelle Real Madrid’e geçiyor. Çılgınlık!

Real Madrid için bonservis bedelinin gerçekte ne kadar olacağı, son günlerde Leganes açısından da büyük önem taşıyordu. Çünkü her ek milyonla birlikte mevcut ikinci lig ekibinin kasasına da daha fazla para girecekti.

Leganes, Diomande’nin Real transferi sayesinde ne kadar kâr etti?

Çünkü Leganes, Diomande’nin satışında yeniden satıştan değil, satış kârından yüzde 5 pay almayı güvence altına aldı! Yani: 19 yaşındaki oyuncu 20 milyon euroya satıldı. Eğer Real’e transfer, Sky’ın aktardığı gibi 125 milyon euroluk taban bonservisle gerçekleşirse, satış kârı 105 milyon euro olur ve bunun yüzde 5’i de 5,25 milyon euroya denk gelir. Bonservis bedeline ayrıca ulaşılması daha kolay 10 milyon euro tutarında bonuslar eklenebilir, Sky’a göre ilave 5 milyon euroyu bulacak başka bonuslara ulaşmak ise daha zor.

Bu senaryoda Leganes, Youssef En-Nesyri ile birlikte zaten kulüp tarihinin rekor satışı olan Diomande’den (2019/20’de Sevilla’ya gitmişti) sabit olarak 25,5 milyon euro kazanmış olacak. Bu da onun maç başına dakikası için 47.048 euro ya da maç başına yaklaşık 2,55 milyon euro anlamına geliyor. Çılgınlık!

Peki Diomande, o dönem ligin yeni takımı olan Leganes’te bu 542 dakikalık süre içinde aslında nasıl bir performans sergiledi? Burada da Sevilla yine büyük rol oynayacaktı.

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Yan Diomande bir dönem hangi kulüplerde deneme antrenmanına çıktı?

Diomande bundan önce gerçek bir odysseia yaşamıştı. Kendi ülkesinde keşfedilen oyuncu, birçok dolambaçlı yolun ardından ABD’nin Florida eyaletindeki Daytona Beach’te bulunan özel spor akademisi DME Academy’ye ulaştı. Orada kısa sürede her şeyi domine eden figüre dönüştü ve Chelsea, Crystal Palace, Bournemouth, Glasgow Rangers, Colorado Rapids ve Charlotte FC’de hızlıca deneme antrenmanları yapma fırsatı yakaladı.

Bugün neredeyse inanılmaz görünse de tüm bu kulüpler Diomande’yi reddetti. Hamleyi yapan taraf Leganes oldu; bunu da DME ile doğrudan bağlantıları sayesinde başardı. “Birçok kişi bu hikâyeyi gerçekten bilmiyor ama Leganes’in sahibi (Jeff Luhnow, editör notu) Houston’daki Blue Crow adlı bir yatırım grubunu yönetiyor ve sanırım kısa süre önce bir USL kulübü olan Cascade’i satın aldı” dedi DME’de 2021 ile 2024 yılları arasında sportif direktörlük yapan Todd Eason, kısa süre önce ESPN’e. “Ama aynı zamanda birlikte çalıştığım ve tüm bu oyuncuları bulan Afrika grubunu da finanse etti. Sanırım Afrikalı ortağıyla arası bozuldu ve bu yüzden Dio ile bir başka oyuncuyu Leganes’e getirdi.”

Bonservissiz gelen Diomande’nin sezon devam ederken İspanya’ya ancak 14 Kasım’daki 18. yaş gününden sonra gelebilmesinin nedeni de buydu; çünkü buna en erken o tarihte izin veriliyordu. Ancak bugün 14 kez milli olan oyuncu, ABD’den bir sakatlıkla gelmişti ve bu nedenle ilk kez kadroya girip ilk maçına çıkması Mart 2025’i buldu.

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Sadece onun için hazırlık maçı! Yan Diomande, Leganes teknik direktörünü etkiledi

Leganes yöneticileri, gelişinden önce kanat oyuncusunu yalnızca videolarda izlemişti. Oyuncu iyileştikten sonra U19 takımında antrenman yapmaya başladığında ve diğer herkesin çok üzerinde bir performans sergilediğinde herkesin gözleri fal taşı gibi açıldı.

Bunun üzerine Leganes yalnızca Diomande için bir iç hazırlık maçı organize etti: A takım, ikinci takım ve U19’dan oyuncularla takviye edilmiş bir ekibe karşı sahaya çıktı. Diomande büyüleyici bir performans ortaya koydu, birkaç olağanüstü bireysel aksiyonun ardından iki enfes gol attı ve profesyonel takımın savunmacılarını adeta perişan etti.

O dönem takım kaptanı olan Sergio Gonzalez, kısa süre önce COPE radyosuna verdiği demeçte, “İnanılmazdı. Daha ilk top kontrolünde ‘Burada özel bir şey var, bu normal değil’ dedik” diye hatırlattı. Teknik direktör Borja Jimenez ise Diomande’nin derhal erkenden oyundan alınmasını istedi. Bir sakatlığı önlemek istiyordu çünkü yeterince görmüştü. Jimenez için tablo netleşmişti: Bu çocuğa kümede kalma mücadelesinde ihtiyacımız var, hem de hemen!

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Yan Diomande, Leganes formasıyla ilk maçına tam da Real Madrid karşısında çıktı

100 saat bile geçmeden Diomande, profesyonel takımda ilk kez dört dakikalık kısa bir süre aldı; üstelik Estadio Santiago Bernabeu’da, yeni kulübü Real Madrid’e karşı. 14 gün sonra ise Barcelona karşısında ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı.

Sonra 4 Mayıs ve Sevilla’daki Sanchez Pizjuan geldi. Leganes, bir önceki maç gününde Girona karşısında evinde ancak uzatma anlarında gelen şanslı bir beraberliği kurtardıktan sonra, güvenli bölgenin dört puan gerisinde ve sondan birinci sırada bu deplasmana çıkmıştı.

Kadrosu önemli eksiklerle boğuşan konuk ekip skoru 2-2’de tuttu, ta ki 90. dakikanın epey sonrasında maçın son aksiyonu gelene kadar: Sevilla lehine kullanılan bir köşe vuruşu kesildikten sonra Leganes kaleci üzerinden oyunu çabuk başlattı ve ev sahibinin öne çıkmış savunmasına karşı kontraatak yakaladı. Diomande topu kalesini terk ederek çıkan kaleci Orjan Nyland’ın yanından aştı ve kaleye yaklaşık 22 metre mesafede önünde sadece boş ağ kaldı.

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Yan Diomande, Leganes adına dev fırsatı kaçırdı - taraftarlardan eleştiri

Biraz aceleci davranarak topu sol direğin yanından auta gönderdi. Hesap kesildiğinde Leganes’in ayağına gelen ama Diomande’nin değerlendiremediği o iki puan gerçekten eksik kaldı. Taraftarlar sosyal medyada çılgına döndü ve onu sert şekilde eleştirdi. Büyük hayal kırıklığı yaşayan teknik direktör Jimenez, pozisyonla ilgili, “95. dakikada Diomande’nin kaleye tek başına gittiğini görünce maçı kazandığımızı düşündüm. O anda zafere inandım. Farklı bir karar verebilirdi, bu neredeyse kesin. O, bu seviyeye yeni alışan çok genç bir çocuk. Şu anda desteğe ihtiyacı var. Yıkılmış durumdaydı” dedi.

Sadece birkaç gün sonra Diomande, futbol maçında kaçan bir gol fırsatını tamamen anlamsız kılan bir kader darbesi yaşadı. Tüm yol arkadaşlarının kocaman bir aile insanı olarak tanımladığı genç oyuncu, kız kardeşi Roxane’ı aniden kaybetti. Dünya Kupası sırasında bunu kamuoyuna açıklayarak The Players' Tribune’da ona son derece duygusal bir mektup yazdı.

Takip eden hafta sonunda Diomande muhtemelen Leganes formasıyla en iyi performansını sergiledi. Espanyol’e karşı sahada alınan 3-2’lik galibiyet, öncesindeki sekiz maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Diomande skoru 2-0’a getiren golü attı ve 3-0’ı getiren kendi kalesine golde de başrolü oynadı. Bu gol, onu 18 yaş, 5 ay ve 27 günlükken Primera Division’da gol atan en genç Leganes oyuncusu yaptı.

CD Leganes, Yan Diomande olmadan nasıl bir performans sergiledi?

Diomande daha sonra taraftar platformu somoslega.com’a, “Daha genç yaşlarda şu anda olanlara hazırlandım. Bu yüzden baskı hissetmiyorum. Bu anın geleceğini biliyordum. Bu, gerçekleşen bir rüya” dedi. “Eskiden hepimiz televizyonda oyuncuların gol atıp isimlerinin anons edildiğini izlerdik. Şimdi burada olmak, ismimin tezahüratlarla söylendiğini duymak beni çok mutlu ediyor.”

Kulüp, bu galibiyet ve sondan bir önceki ile son haftadaki iki galibiyetle birlikte, ilk kez 2016’da yükselip dört yıl boyunca ligde kalan ekip olarak bir kez daha ikinci lige düşmemek için güçlü bir direnç gösterdi. Ancak bu da yetmedi: Girona’nın ve - ironik biçimde! - Sevilla’nın bir puan gerisinde kalan Leganes yeniden küme düştü.

Kim bilir, Diomande Sevilla’da o geç gelen 3-2’yi atsaydı kalan maçlarda neler olurdu. O, ardından Almanya’da adeta yerinden sıçrayıp yeniden İspanya’ya, Kraliyet Kulübü’ne büyüleyici bir dönüş yaparken; Leganes onsuz çok karmaşık bir yıl geçirdi. 16. sırada yer alan ekip, yeniden düşmekten sadece altı puan farkla kurtuldu.

Şimdi yeni bir başlangıç kapıda, en azından mali açıdan kulübün durumu iyi. Ancak şu ana kadar yeni transferlere yalnızca 1,27 milyon euro yatırım yapıldı. Şimdi gelecek 5,5 milyon euro daha, Diomande sayesinde Leganes’e transfer piyasasında muazzam bir ivme kazandıracak.

Yan Diomande: Kariyer performans verileri